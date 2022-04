El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el seu homòleg francès (SAMU) i andorrà (SUM) han dut a terme aquest dijous un exercici conjunt de simulació d'assistència a víctimes en un gran incident. D'aquesta manera, han posat per primer cop a prova els protocols comuns establerts en el projecte europeu Egalurg, que té com a objectiu actuar davant d'incidents que es produeixin prop de la frontera i on la coordinació de sistemes d'emergències de diferents països fa que l'assistència pugui ser més eficient.

El simulacre, que s'ha fet al poliesportiu de Llívia, ha comptat amb la participació de més d'un centenar de persones, entre voluntaris i professionals sanitaris de les dues bandes del Pirineu.

La simulació sanitària s'ha emmarcat en un escenari de risc previsible, com és un concert multitudinari amb afluència de persones de tots dos costats de la frontera. A partir d'aquest simulacre s'han posat en pràctica tots els protocols treballats en els darrers tres anys i la funció de la figura "follow me", creada en el marc del projecte i que té la funció d'enllaç entre els diversos intervinents. L'exercici ha començat amb un accident simulat a l'escenari principal, on un cantant ha caigut i ha patit un traumatisme greu. Posteriorment, en anunciar-se la fi del concert, s'ha recreat una allau humana que ha deixat diverses víctimes amb lesions traumàtiques per aixafament.

Ha estat en aquest moment en què s'ha activat el protocol d'incident amb múltiples víctimes (IMV) transfronterer. D'aquesta manera, s'ha pogut veure com funciona la coordinació entre els sistemes d'emergències mèdiques que hi ha a banda i banda de la frontera. Així, s'ha simulat una situació amb una trentena de ferits de diversa consideració per posar en pràctica els diversos protocols d'actuació conjunts. De fet, el simulacre representa un pas important dins el projecte Egalurg, a través del qual s'ha posat a prova la plataforma informàtica d'IMV que permet comunicar els diferents cossos i Centrals d'Emergències.

La directora d'operacions del SEM, Anna Fontquerni, ha explicat que l'exercici de simulació serveix per veure si tant els procediments que s'han consensuat entre els diferents sistemes d'emergències com la forma de relació entre tots ells és adequada i "té una bona planificació". En aquest sentit, ha detallat que l'objectiu és que l'eina informàtica comenci a fer-se servir abans d'acabar l'any, amb la idea que inicialment ho faci de manera interna a Catalunya i després amb la resta de territoris que formen part del projecte.

Mentre, el coordinador d'Egalur per part del SEM, Yuri Lázaro, ha explicat que la plataforma serveix per poder fer un triatge de les víctimes i enviar tota la informació "de forma directa i a temps real a diferents centres de coordinació de diferents sistemes d'emergències", a la vegada que també permet coordinar-se amb els diversos centres sanitaris. Per la seva banda, el cap de servei del SAMU a l'Alta Garona, Vincent Bounes, ha destacat la importància de fer l'exercici de simulació, tenint en compte que es parteix del principi que "una catàstrofe no té fonteres" i que cal que els diferents efectius treballin plegats amb "un mateix llenguatge i protocol".

El projecte Egalurg té la voluntat de teixir una xarxa de cooperació sanitària en casos d'emergència a la zona transpirinenca, amb la idea de reduir les desigualtats d'accés a l'assistència sanitària, tant en àrees remotes com en el lloc dels accidents. D'aquesta manera, es busca millorar la resposta a les emergències i catàstrofes que es puguin produir en aquesta zona, tot superant les barreres geogràfiques i administratives que condicionen l'assistència mèdica en les zones transfrontereres.

La iniciativa, dins el programa europeu Poctefa, neix de la coordinació entre quatre entitats sòcies: el Centre Hospitalari de Toulouse -que lidera el projecte-, el SEM, el Centre Hospitalari de la Costa Basca i el Centre d'investigació biomèdica Navarrabiomed. Actualment, hi ha disset entitats associades, principalment hospitals però també centres d'investigació i universitats.