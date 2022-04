La Fira Comarcal de Primavera de Campllong tindrà lloc del 23 al 24 d’abril amb una selecció i una variada oferta comercial de gran atractiu pels visitants. La mostra és la gran referència del sector comercial, agrícola i ramader català i gaudeix d’un important prestigi que es va acreditant i augmentat any rere any. Porta celebrant-se més d’un quart de segle i un dels seus atractius més ben valorat pels visitants és que sap combinar la modernitat del sector amb les activitats més tradicionals. Cada any solen passar pel cap de setmana de la fira al voltant de 30.000 persones.

Des de l’organització es destaca especialment que la fira «es converteix en un veritable aparador de l’activitat econòmica i social, no solament del municipi de Campllong i rodalies, sinó de tota la província». Els visitants trobaran tota l’oferta comercial i d’activitats tant als espais exteriors i estands a la carpa coberta que s’habilitarà, així com també a les parades de venda de productes artesans. Durant els dos dies hi haurà demostració d’oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola i industrial antiga i actual, mercat d’ocasió,entre d’altres, segons el programa de l’organització. Segons consta també al programa de la fira, totes aquestes activitats es complementen amb exhibicions i concursos que conjuntament amb l’oferta comercial atrauen el nombrós públic visitant.