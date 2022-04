L’aposta del govern per potenciar els graus d’Infermeria arreu de Catalunya es va refermar ahir, en la presentació oficial de l’increment de places per a l’any vinent. Com a gran novetat, per primera vegada l’oferta pública supera les places privades i, en total n’hi haurà 561 de noves. Malgrat tot, va admetre que l’augment encara no és «suficient» tenint en compte que manca personal. Per exemplificar-ho, va concretar que la ràtio de pacients a Catalunya és més alta que altres països d’Europa. A més, al Registre de Professionals Sanitaris del Departament de Salut hi ha actualment prop de 50.000 infermeres, menors de 65 anys. Un 40% d’aquest col·lectiu, però, té més de 50 anys, fet que implica una clara tendència a l’envelliment de la professió a curt i mitjà termini. Es preveu que en els propers 5 anys es jubilaran entre 6.000 i 8.000 infermeres.

Malgrat tot, de moment l’increment respecte a l’any passat és del 25% i es veurà reflectit a totes les universitats de Catalunya. En el cas de Girona, tal com va avançar Diari de Girona, hi haurà seixanta places més el curs vinent. Sílvia Bardalet, vicepresidenta del Col·legi d’Infermeria de Girona, remarca la importància d’aquest creixement i destaca que «el més important és evitar que, un cop graduades, marxin a treballar a fora». L’increment de places en els estudis d’Infermeria respon a diversos factors que l’emergència sanitària provocada per la covid-19 ha evidenciat encara més els darrers dos anys. Catalunya pateix un dèficit estructural de personal infermer que feia necessari ampliar el nombre de places públiques en les universitats catalanes. Millores en la formació La revisió del grau d’Infermeria inclou també una proposta de millora de la formació dels futurs professionals. Les dades sociodemogràfiques de la població indiquen que l’envelliment, la cronicitat i l’increment de les cures requereixen també nous models d’atenció a les persones i això passa per actualitzar alguns continguts de la titulació. A tal efecte, el Govern i les universitats van acordar crear un grup de treball per a la millora dels estudis que habiliten per a l’exercici de professions sanitàries en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), coordinat per la catedràtica de la Universitat de Girona, Dolors Juvinyà. Algunes de les mesures en què s’està treballant incideixen en potenciar la formació en l’apoderament i lideratge infermer en aspectes com treballar més a fons la intel·ligència emocional i reforçant la identitat professional; millorar les competències i habilitats comunicatives i la comunicació amb el pacient; reforçar la gestió de les emocions i intel·ligència emocional dels alumnes per fer front a situacions determinades; i planificar millor les pràctiques d’acord amb els objectius docents, incrementant les simulacions i les pràctiques clíniques. A caire personal, Juvinyà explica a aquest diari destaca a aquest diari que cal potenciar dos eixos. D’una banda, és important que els professionals treballin en l’atenció del pacient com a persona i no es focalitzin tant en el problema de salut. Per altra banda, també s’ha de potenciar la recerca en el sector de la infermeria, un sector que cada vegada s’està divulgant més. Prova d’això és l’organització de jornades de recerca, en què es reconeixen projectes d’infermeres gironines, com la que va tenir lloc a Girona fa dues setmanes, en què es van presentar una vintena de treballs i es van donar diversos guardons. Infermeria de Girona tindrà 60 places més el curs vinent