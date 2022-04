L’Agència Catalana de l’Aigua destinarà 1,7 milions d’euros a impulsar millores del sanjeament de les aigües residuals en vuit comarques catalanes. Entre els projectes que se subvencionaran, n’hi ha tres de gironins: per una banda, es faran dos convenis per executar obres de millora a les depuradores d’Oix i Ridaura, a la Garrotxa, mentre que també es farà un acord per estudiar la localització i desconnexió de les aigües blanques al clavegueram de Pau, a l’Alt Empordà.

El Consell d’Administració de l’ACA va aprovar ahir un total d’onze convenis arreu de Catalunya, que sumats suposaran una inversió de més d’1,7 milions d’euros. Tres dels convenis consistiran en impulsar la construcció de nous sistemes de sanejament: concretament, dos a la comarca de la Garrotxa (Oix, amb una inversió de 305.570 euros, i Riudaura, amb un pressupost superior als 565.000 euros) i un al Segrià (connexió del nucli de Llívia amb el sistema de sanejament de Lleida, amb un pressupost proper als 600.000 euros). Els dos primers acords seran subscrits amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i el tercer amb la Paeria de Lleida. En la sessió del consell també es va aprovar que aquestes actuacions s’avancin al període de planificació vigent (2016-2021), ja que les tres actuacions estaven previstes en els cicles de planificació futurs. Les tres actuacions ja tenen el projecte redactat i aprovat. Redacció de projectes D’altra banda, en el Consell d’ahir també es va aprovar el conveni amb la Mancomunitat Penedès Garraf per a la renovació de l’emissari submarí de Vilanova i la Geltrú (220.000 euros) i els estudis per a la localització i desconnexió de les aigües blanques al clavegueram de Bagergue (terme municipal de Naut d’Aran) i de Pau (Alt Empordà), que se signaran amb els consistoris corresponents. Finalment, també es van aprovar els acords per a incorporar i assumir per part de l’ACA dels costos d’explotació de diversos sistemes de sanejament, concretament el sistema de sanejament de la Fonollosa (Bages, i que se subscriurà amb el consell comarcal), el sector de Miralpeix (terme municipal de Manresa) i el municipi d’Avinyó (ambdós al Bages i que se signaran amb la Mancomunitat de Municipis del Bages) i la gestió dels col·lectors, estacions de bombament i emissari terrestre de sortida de l’Ametlla de Mar i el ramal 1 del col·lector d’Alfara de Carles. També s’ha previst assumir els costos de sanejament duta a terme en els darrers anys a càrrec de l’Ajuntament d’Òdena de la depuradora i col·lectors en alta de l’Espelt, a la comarca de l’Anoia.