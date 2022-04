Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, ahir va tenir lloc a Girona la primera edició de la Jornada d’Emprenedoria, organitzada per la Fundació per a la Creativació i impulsada per la Càtedra de joves emprenedors de la Universitat de Girona. Hi van participar més de 150 estudiants de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat de centres educatius del Gironès, que van seguir les diferents ponències i sessions dinamitzades de la jornada, que tenien per objectiu fomentar el seu esperit emprenedor.

A través de xerrades motivacionals i tallers pràctics es va fomentar la implicació dels joves que han de construir un futur carregat de reptes, en el qual les tecnologies i la intel·ligència artificial hi tindran un pes molt important. La presentació d’experiències va anar a càrrec de Montse Jordi, cofundadora de Wikiloc, el meteoròleg Tomàs Molina, la fundadora d’Evergreen Institute, Neus Collado, la influencer gastronòmica i creadora de FoodLovers, Sònia Carmona i la cofundadora de la cervesa empordanesa Doskiwis Breawing, Judit Piñol. A través de les seves experiències van provocar reflexions als estudiants perquè s’imaginin el món que vindrà, i els van traslladar la seva inspiració per animar-los a participar en la construcció d’un futur que tingui en compte els objectius de desenvolupament sostenible, i en què les habilitats personals i les motivacions puguin ajudar-los en el camp professional. El 21 d’abril del 2018 es va celebrar de forma oficial el primer Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació (DMCI). L’objectiu d’aquesta commemoració és fomentar les idees originals per animar a pensar diferent, promoure la utilització de la pluja d’idees i altres tècniques creatives i animar les persones a fer les coses amb passió i aprofitar les oportunitats que se’ls presenten.