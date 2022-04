Protecció Civil va desactivar ahir al migdia l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) un cop va finalitzar l’episodi de pluja intensa, que ha deixat precipitacions generoses, en molts casos superiors als 50 litres per metre quadrat, tot i que en diferents punts de la geografia gironina es van superar els 60 litres per metre quadrat. Cabanes, Navata, Gironal, Banyoles, Santa Coloma de Farners i Cassà són alguns dels municipis amb més precipitació acumulada des de dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya, espera fins avui que se superi el llindar d’onades de més de 2,5 metres amb mar de fons de component est a l’Alt i el Baix Empordà.