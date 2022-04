Arriba Sant Jordi i, com és tradicional en aquestes dates, tots mirem al cel. ¿Plourà? La setmana meteorològica ha sigut molt agitada per la presència d’una borrasca mediterrània, que aquest divendres se n’ha anat de Catalunya. Però dissabte, 23 d’abril, arribarà un front atlàntic que amenaça d’espatllar la gran festa del llibre i de la rosa.

Les previsions meteorològiques han trigat a precisar com serà la jornada. Les prediccions permeten dibuixar, ara sí, com serà el Sant Jordi.

La diada es despertarà amb molts núvols i fins a mig matí es produiran pluges i xàfecs intermitents, en alguns casos tempestuosos. El risc de precipitació serà més elevat a les comarques de l’interior i el prelitoral. No serà, apunten les prediccions, una jornada de pluges continuades, però haurem d’anar amb el paraigua sota el braç. Podrà ploure en qualsevol moment.

Amb l’arribada de la tarda, aniran apareixent clarianes, també intermitents, que s’obriran pas de sud a nord. Les temperatures baixaran.

L’altre protagonista de la jornada (i no serà precisament un aliat dels paradistes de llibres i roses) serà el vent, que agafarà alternativament el relleu de les pluges amb l’arribada de la tarda. Les previsions apunten la probabilitat que es registrin ratxes pròximes als 70 quilòmetres per hora. El risc de xàfecs, no obstant, no desapareixerà del tot durant la tarda de Sant Jordi. La previsió ha fet que la Generalitat activi un avís de risc per vent i que Protecció Civil posi en marxa el pla Ventcat en fase de prealerta.