En els actes celebrats ahir a l’auditori es van lliurat 112 felicitacions i 12 medalles, la major part a membres del cos però també de fora. A banda de l’acte de Girona, també se’n fan a la resta de comissaries i en tots aquests dies, s’han donat 345 felicitacions i 15 medalles.

Una és la que va protagonitzar un agent de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) el 3 de gener del 2001 i que li ha merescut una Medalla de bronze amb distintiu blau. L’agent Carles, aquell dia estava de baixa mèdica i per tant fora de servei però en passar davant d’una farmàcia del barri de Sant Narcís va sentir crits d’auxili i va veure’n sortir tres homes. Eren els lladres, que sense saber-ho van anar cap a l’agent, el qual els va voler aturar i es va acreditar com a policia. Arran d’això, un d’ells el va intentar agredir però l’agent el va poder reduir i immobilitzar-lo. Menter això succeïa un dels altres lladres va voler alliberar el company i va colpejar l’agent. Aquest lladre va fugir en veure que s’acostaven ciutadans a la zona. Finalment, el policia va immobilitzar un dels autors i va buscar els altres. Va aconseguir trobar el segon lladre i aquest el va ruixar amb un esprai de gas pebre a la cara i va fugir, però per poc temps. L’agent de l’ARRO es va recuperar i a lloc ja havien arribat efectius de seguretat ciutadana i van aconseguir tots junts arrestar el segon lladre. Arran de l’actuació policial l’agent va patir una lesió ocular, un cop en una mà i alhora es va ressentir de l’operació del peu de la que s’estava recuperant. La Medalla, segons els Mossos, se li ha concedit per la seva gran professionalitat i implicació a la feina però també aquell dia estan de baixa.

Una actuació de tipus assistencial i que podria haver acabat molt malament per un nadó ha merescut una felicitació col·lectiva a cinc efectius la comissaria de Blanes i també dues d’individuals. Els fets van succeir el 4 de març de l’any passat quan la comissaria dels Mossos de Blanes va rebre la trucada d’una doctora de pediatria de l’hospital de Calella que informava que aquella nit una dona havia donat a llum a una nena a casa sense assistència sanitària per voluntat pròpia. Arran dels fets havia patit una hemorràgia i després de passar per urgències havia ingressat a l’hospital. L’endemà però, la parella es va negar d’inici a fer proves al nadó però la doctora els va convèncer i havien d’esperar 36 hores pels resultats. La família en canvi, va marxar sense esperar el balanç mèdic i els resultats no van ser els esperats: la nena estava en perill de mort immediat perquè havia donat positiu en un bacteri a la sang letal. Arran d’això, l’hospital va intentar contactar amb la família però no va aconseguir-ho i va demanar ajuda als Mossos.

Els agents de Blanes van fer tot tipus de gestions per localitzar-los: van provar en diversos domicilis de Lloret on havien estat empadronats però no els van trobar. Fins i tot, van fer comprovacions amb el CAP, policies locals, Policia Nacional, centres escolars - ja que el matrimoni té més fills- però no van aflorar resultats. Les xarxes socials els van començar a donar algunes pistes del seu parador. Al perfil de Facebook de la mare van observar un vehicle i amb la matrícula, van aconseguir una nova adreça però tampoc els hi van trobar. La clau va ser un altre cotxe que apareixia a Instagram i localitzat a la urbanització de la Montgoda de Lloret. Els Mossos van buscar-lo i van anar fins a la urbanització la Tortuga, on trucant porta a porta al final van trobar el pare. Amb l’ajuda d’una traductora li van dir la urgència de traslladar la filla a l’hospital, però la parella s’hi negava. Mentre això succeïa, van activar ambulàncies del SEM i els Mossos van informar al jutjat de guàrdia de la situació i van sol·licitar l’ingrés involuntari del nadó a l’hospital. Finalment, els pares van accedir al trasllat i la bebè va ingressar a la UCI del Trueta. Gràcies a això i segons els pediatres, els agents li van salvar la vida.

Una Medalla de bronze amb distintiu verd ha acabat a mans d’un agent del Grup de Recerca i Documentació de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona pel seu treball en el cas Loki. Una investigació que va permetre desmantellar una banda dedicada a falsificar milers de permisos de conduir accedint a la base de dades de la DGT. En el cas de la condecoració, ha anat a mans de l’agent Joan de l’ART pel seu treball en el cas ja que va ser l’encarregat de fer l’estudi de totes les connexions i tramitacions fetes des de les diferents Prefectures Provincials de la DGT on es va detectar tramitació fraudulenta de permisos de conduir. La seva feina, segons els Mossos, va essencial per identificar el frau i tots els beneficiaris dels permisos falsos. L’agent va fer un estudi de més d’un milió i mig de línies d’expedients i informació. Va aconseguir identificar d’on provenien els fraus amb proves i el tipus d’engany.

Dos agents de Trànsit també han rebut felicitació del cos perquè van detenir un ciutadà alemany de 50 anys buscat per pedofília i homicidi. El 15 de gener passat, una patrulla de Trànsit del sector de Figueres, formada pels agents Xavier i Manel van detectar una infracció de trànsit lleu d’un cotxe a l’N-II. Van aturar el vehicle i van observar que el conductor molt nerviós. Van fer l’escorcoll i van comissar-li tres jocs de plaques de matrícules, dos passaports i diversos estris per delinquir. Li van retirar el vehicle amb grua i van detenir-lo. També van intervenir dos ordinadors portàtils i discos durs ja que el vehicle era robat a Alemanya i l’home estava buscat per un delicte d’homicidi i pedofília. Davant dels fets va acabar detingut per falsedat documental i pel robatori del vehicle amb el que viatjava per terres gironines.

Un altre acte meritori que ha acabat amb dues felicitacions és el salvament d’una persona que podria haver mort per intoxicació per monòxid de carboni. Això va succeir en una urbanització de Can Fornaca de Riudarenes i els agents Albert i Joan, destinats a la comissaria de Santa Coloma de Farners, s’hi van adreçar després de rebre l’avís que un home estava inconscient a terra d’una casa. Els veïns impacients els van indicar la casa, on ja hi havia el SEM i com que ningú tenia la clau de la casa perquè l’home vivia sol, els policies van decidir no esperar més i van esbotzar la porta. L’home tenia convolusions per la concentració letal de monòxid de carboni provocat per un braser . El SEM va aconseguir estabilitzar l’home i el va traslladar a l’hospital de Palamós urgentment per ingressar a la cambra hiperbàrica. Estava en estat crític amb mal pronòstic però finalment es va recuperar.