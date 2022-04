SOS Costa Brava ha presentat el balanç del seu primer any com a Federació d’Entitats. Malgrat les dificultats derivades de la pandèmia, durant aquest període l’entitat ha denunciat fins a 38 casos de defensa del territori, i el nombre d’entitats que té adherides ha crescut fins a 25.

A principis de l’any passat, SOS Costa Brava va començar el procés per convertir-se en una federació com a entitat jurídica. Segons expliquen, al llarg d’aquest període han duplicat el nombre de casos de defensa del territori, la majoria dels quals (un 66%) es localitzen al Baix Empordà. En aquests moments, l’entitat està treballant en 38 casos i va aconseguir tancar l’any 2021 amb gairebé la meitat (un 45%) salvats totalment, provisionalment o de forma parcial.

Segons assenyalen des de SOS Costa Brava, Begur és «l’epicentre del tsunami urbanístic que amenaça la Costa Brava». En aquest sentit, destaquen casos com el «mausoleu de formigó» per a 52 cases adossades als Jardins de la Riera, la construcció de 24 xalets a l’antiga pedrera s’Antiga, la construcció d’una dotzena d’habitatges «en ple PEIN al Puig Montcal» o «el macro-xalet de Port des Pi».

Tot i això, la federació també assenyala que la situació és «molt preocupant» a Palamós, amb l’aixecament de dos blocs per a 48 apartaments a la Pineda d’en Gori i «l’amenaça imminent» d’un tercer bloc per a 24 immobles més, així com la construcció de 43 pisos i 12 xalets al sector de l’antic càmping Bellafosca.

A Palafrugell, SOS Costa Brava assegura que hi ha «sis fronts oberts» i que per tant també és un dels «pols d’emergència urbanística» del litoral. En aquest cas, destaquen el «macro-xalet del Golfet» i el Pla Especial Urbanístic del Castell Cap Roig, tots dos als tribunals. Segons indiquen, s’hi ha de sumar també la «recent reactivació de la urbanització Aiguacel a Aigua Xelida», que, segons expliquen, es tracta d’un nou projecte per a deu immobles «de grans dimensions». SOS Costa Brava assenyala que tant Palamós com Palafrugell són dos dels municipis que ella Director Urbanístic de Sòls No Sostenibles de la Generalitat va optar per no revisar, i consideren que amb aquesta situació es ratifica l’afirmació de SOS Costa Brava que el Pla Director ha estat «un pas endavant» en la preservació de la Costa Brava, però que ha estat «insuficient».

D’altra banda, SOS Costa Brava recorda que també ha dut a terme campanyes com «Prou Ciment, més pinedes», engegada la primavera de 2021 per denunciar que a la Costa Brava encara hi ha més de 60 pinedes, retalls de bosc i espais lliures en risc de desaparèixer. També destaquen l’oposició al projecte «d’autopista de la Costa Brava», on han aconseguit aturar els trams de la Costa Brava Centre (la C-31 al Baix Ter) i la Costa Brava Sud (perllongació de la C-32). Ara, però, tenen nous reptes per davant, com denunciar i aturar les ampliacions del Port de Palamós i l’aeroport de Girona, que, segons diuen, «no tenen cap justificació ambiental ni turística».

Uns 24.000 euros obtinguts

Finalment, SOS Costa Brava anuncia que celebra avui el Dia de la Terra amb tres nous membres (la Junta d’Arbres de Calonge, la cooperativa la Manduca de Sant Feliu de Guíxols i l’AAVV Els Griells de l’Estartit), de manera que ja arriba a les 25 entitats. A més, durant aquest any ha obtingut 24.000 euros d’ingressos per fer front als costos de les campanyes i els judicis.