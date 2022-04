El creixement de població a les comarques gironines s’ha reactivat després dels anys més durs de la pandèmia, però encara es troba per sota del ritme que tenia els anys 2018 i 2019. I, en tot cas, aquest creixement en el nombre d’habitants s’ha degut, bàsicament, a l’arribada de població estrangera, ja que les xifres de naixements van a la baixa des de fa anys.

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar ahir l’avanç del padró a 1 de gener de 2022. Segons aquestes dades, a la província hi resideixen 792.294 persones, el que significa un creixement del 0,93% respecte l’1 de gener de 2021, quan n’hi havia 784.991. Es tracta, doncs, de 7.303 persones més.

I és que l’arribada de la pandèmia va frenar el ritme de creixement poblacional de la província, que tímidament es torna a recuperar. Després de creixements de l’1,37% i l’1,22% just els anys previs a la pandèmia, l’any passat el creixement va caure fins al 0,14%, bàsicament perquè, per primer cop en molts anys, la xifra de persones estrangeres vivint a la província es va reduir lleugerament,a causa del tancament de fronteres i la dificultat per fer tràmits. Tot i això, fins i tot en aquell moment, en què el conjunt de l’Estat perdia habitants, Girona en seguia guanyant, encara que fossin molt pocs.

Ara, aquest creixement del 0,93% també es troba per sobre la mitjana espanyola, ja que al conjunt de l’Estat la població va créixer només un 0,1% durant l’any passat. I, en bona part, aquesta tímida recuperació demogràfica ve de la mà de la població estrangera: segons les dades de l’INE, a la província hi ha empadronades 626.566 persones de nacionalitat espanyola i 160.030 d’estrangeres. Així doncs, els habitants procedents d’altres països han crescut en uns 1.500 habitants (és a dir, un 0,99% més), ja que l’any passat eren 158.458. En aquests moments, la població estrangera suposa un 20,19% dels habitants de Girona, un percentatge més baix que el màxim que hi va haver fa uns anys: l’any 2010, per exemple, van arribar a suposar el 21,55%.

El percentatge de població estrangera a la província de Girona, tot i això, també és molt més alt que la mitjana estatal, ja que a tot Espanya -on segons les últimes dades hi ha 47,43 milions d’habitants- hi ha un 11,6% de població estrangera.