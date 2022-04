«Quan vaig sol·licitar la beca estava completament sola, no tenia ningú que em pogués proporcionar suport econòmic», explica Jessica Claros. Va ser aleshores quan una educadora de la Fundació SER.GI li va descobrir les MicroBeques 16+, un ajut addicional que, a banda de l'acompanyament que l'entitat ofereix a Girona, Salt, Celrà i Lloret de Mar, vol concedir oportunitats educatives a joves en risc d'exclusió social.

Ara, gràcies a la beca, pot desplaçar-se a Girona des de Celrà per a estudiar el Cicle Superior d'Integració Social. «Si no tingués una beca de transport seria impensable anar a estudiar», sentencia. I és que el seu objectiu és treure's el títol per a ajudar a persones que es troben en la seva mateixa situació.

Ella és una de les 30 persones que aquest curs s'han beneficiat de les MicroBeques 16+, «petites beques» que donen oportunitats educatives a joves que, per la seva situació de vulnerabilitat, no hi tenen accés. La iniciativa va començar a caminar aquest curs 2021-22, i ara serà el segon any que la Fundació SER.GI durà a terme la campanya de micromecenatge. El curs passat es van recaptar 2.859 euros amb la campanya de crowdfunding, que sumats als 6.000 euros que va aportar la Fundació “La Caixa”, van poder ajudar a 30 joves a pagar matrícules de Batxillerat i cicles formatius, transport i material (llibres de text i ordinadors) per a poder continuar amb els estudis. A més, els educadors de l’entitat acompanyen els joves «en tot moment» perquè «puguin prendre les seves pròpies decisions treballant l’autoconeixement, l’autoestima i l’apoderament».

Amb accent festiu

Sota el títol «Amb tu, segueixo!», la Fundació SER.GI va donar ahir el tret de sortida a la nova campanya de microbeques en un acte que es va celebrar a la sala La Mirona de Salt. La jornada va comptar amb el testimoni de joves i professionals de l'entitat, maridat amb actuacions musicals de hip-hop, ball urbà i la realització d'un mural en directe a càrrec del grafiter lloretenc Odiarte muralism, que es sortejarà entre totes les persones que facin donacions a la campanya.

En aquesta edició, l’objectiu serà el mateix: donar oportunitats educatives a 30 joves (o més) de les comarques gironines i a les seves famílies. Per a assolir aquesta fita, des d'ahir i fins al 10 de juliol es podran fer aportacions econòmiques a través de la plataforma de micromecenatge Goteo.