Acció Climàtica ha engegat el procés de redacció dels estatuts per posar en marxa l’Agència de la Natura de Catalunya l’any 2024. L’ens ha d’esdevenir una nova entitat de dret públic que aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració i la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí, de forma territorializada. Per això, el Departament planteja que compti amb una seu a cada vegueria i Can Trona, a la Vall d’en Bas, podria acollir la de les comarques gironines. «Per primera vegada aglutinem la protecció i l’estudi del medi amb una estructura moderna descentralitzada», va explicar ahir la consellera Teresa Jordà.

L’ens estarà adscrit al Departament d’Acció Climàtica i gestionarà els espais inclosos al Pla d’Espais d’interès natural (PEIN) i de la Xarxa Natura 2000. En definitiva, allò que fins ara depenia de la Direcció de Polítiques Ambientals i Medi Ambient i que d’aquí dos anys ho farà sota un «nou marc administratiu» que «agilitzarà» els processos. La seva creació permetrà, segons el Departament, tenir una major capacitat executiva i una millor definició de funcions en la protecció, la planificació, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural, tant en l’àmbit continental com en el marí. L’Agència, a més, tindrà autonomia financera i recursos propis. Operativa d’aquí a dos anys La voluntat del Departament és que l’Agència estigui operativa a partir del 2024. Per això, s’han marcat com a fita enllestir la redacció dels estatuts aquest 2022. Per fer-ho, aquesta mateixa setmana s’ha reunit el grup motor que ha d’impulsar la creació del nou ens i que treballarà des de diferents àmbits per dissenyar els estatuts. Un cop redactats, conjuntament amb totes les parts implicades, a finals d’any s’iniciarà la tramitació del decret que ha de culminar d’aquí a dos anys. La voluntat és que sigui un ens descentralitzat i territorialitzat. Per això, Acció Climàtica parteix de la idea que compti amb una seu a cadascuna de les vegueries de Catalunya, aprofitant instal·lacions ja existents. Una d’elles serà, previsiblement, l’espai de Can Trona, a la Vall d’en Bas. «Volem una agència innovadora, de màxims, que enfoqui la conservació de la biodiversitat des d’una visió integradora que afecti al conjunt de la societat i del nostre territori, i alhora la volem territorialitzada, arrelada al seu objecte, que sigui capaç de donar respostes àgils a les necessitats de biodiversitat i gestió sostenible del territori», va assenyalar ahir, Jordà, durant l’acte de presentació.