El trànsit de dades mòbils de Movistar a la província de Girona per Setmana Santa ha experimentat un increment del 42% respecte el màxim registrat el mes de març. A més, el creixement ha assolit «valors similars» als màxims registrats durant l’últim any, concretament en l’agost del 2021. Aquests són els resultats que ahir va fer públics la companyia a través d’un comunicat, a partir d’on va assegurar que «aquestes xifres mostren la progressiva recuperació del comportament prepandèmia en el trànsit de dades i reflecteixen la creixent tornada a la normalitat en els desplaçaments vacacionals de la població».

Tant a Catalunya com a nivell estatal, la mitjana de trànsit de dades mòbils de Movistar ha pujat un 7% respecte el mes de març i ha registrat un increment superior al 5% en comparació amb les dades de l’estiu passat. En concret, l’organització va subratllar l’increment de trànsit aquesta Setmana Santa en comparació a l’estiu passat a Aragó (+20%) i Canàries (+10%), «dues zones representatives de l’elecció de zona de turisme d’interior i de platja».

En relació al mes de març, durant el període de Setmana Santa la companyia també ha registrat forts creixements a Àvila i Cantàbria (prop del 50%) i a Tarragona i Alacant (al voltant del 30%). Per Setmana Santa, l’increment de les dades de la companyia era d’entre el 14% i el 19%, en funció de l’any. Però el 2021, aquest període «va ser una anomalia», segons va sentenciar la companyia, «perquè va haver-hi menys trànsit per Setmana Santa que a l’estiu del 2020». Aquest any 2022, va concloure, «s’ha recuperat la senda habitual i el trànsit de Setmana Santa supera al d’agost de l’any 2021».