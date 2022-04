El ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes, celebrat dijous, va aprovar la cessió de l’edifici de l’antic convent de la Divina Providència, que permetrà acollir l’Escola de Noves Oportunitats (NOIMA). El punt es va aprovar amb el vot favorable de l’equip de govern de JuntsxCat amb el suport dels grups ERC i el PSC i el vot contrari de la CUP.

Aquesta iniciativa educativa i social, aprovada ja inicialment al plenari de l’agost de 2021, està impulsada per l’Ajuntament i la Fageda Fundació. Pretén oferir personalització i acompanyament a l’alumnat i a la família, segons les necessitats de cada estudiant. L’edifici que acollirà l’escola, situat entre els carrers Fluvià i Ronda Paraires, és de titularitat municipal des de novembre de 2020, quan el Bisbat de Girona va cedir-lo per futurs usos socials, educatius o culturals. Compta amb 1.616 metres quadrats. Des de principis de 2022, l’Escola ja ha començat l’activitat, i per ara disposa de 45 alumnes.

El plenari també va retre comptes de l’Informe de la Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot sobre el compliment de la Llei de Morositat dels pagaments duts a terme per part del Consistori i de DinàmiG durant el primer trimestre de l’any. El període mitjà de pagament de les factures des de la data de registre se situa en els 32,08 dies pel que fa a l’Ajuntament i a 36,68 a DinàmiG.

Pel que fa a l’Àrea de Serveis Interns, Economia i Govern Obert, es va aprovar per unanimitat del ple la modificació de crèdit número 2 del pressupost del 2022. A part, també es va aprovar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la Corporació per l’exercici d’aquest any amb els vots a favor de l’equip de govern de JuntsxCat, amb el suport d’ERC i la CUP i el vot contrari del PSC.

Paral·lelament, el plenari també va aprovar per unanimitat la Declaració Institucional de Compromís de Lluita contra el frau per garantir el compliment dels estàndards europeus; pas previ per poder-se acollir als fons europeus Next Generation.

Finalment, també es va aprovar per unanimitat una declaració institucional de rebuig i condemna de l’espionatge polític patit per l’independentisme social i polític aquests últims anys.