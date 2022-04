31.549 gironins viuen a l’estranger amb França de destí principal

Més de trenta mil gironins viuen a l’estranger i França és el seu destí més habitual. Segons l’Idescat, 31.549 persones amb nacionalitat espanyol, i que en la seva darrera inscripció censal a l’estat estaven inscrits en poblacions de les comarques gironines, ara viuen a l’estranger. Tot i la pandèmia, la xifra continua creixent. I si, per exemple, en el conjunt del país, els 357.011 catalans que han començat aquest 2022 són un 4,8% més que un any enrere a moltes comarques gironines aquest creixement és més gran.

Així, a la Garrotxa i al Baix Empordà hi ha un 7,1% més de persones que viuen a l’estranger que fa un any, a la comarca del Gironès un 6,5% i, per poblacions, concretes a llocs com Salt o Lloret la xifra ha crescut per sobre del 10%. Com passa a Catalunya, a Girona el principal destí de les persones que marxen a viure fora és França per davant del Regne Unit, Alemanys o els Estats Units. A les comarques gironines, França és el destí majoritari, però dues, les frontereres la Cerdanya i l’Alt Empordà, tenen el percentatge més alt de Catalunya amb un 49% i un 47% respectivament.

Girona, amb 5.089 persones, Figueres (2.569), Salt (1.944), Olot (1.564), Lloret de Mar (1.339) i Palafrugell (1.315) són les poblacions gironines de les més gent ha marxat a viure fora de l’estat, però d’exemples de persones que han canviat la seva residència a terres gironines per altres del món n’hi ha a totes les comarques. Des de les 716 del Pla de l’Estany fins a les 9.254 del Gironès passant per les més de tretze mil que sumen entre l’Alt i el Baix Empordà.

Amb dades del conjunt del país, França acull 50.985 persones que abans vivien a Catalunya (50.955 persones) per davant d’Argentina (32.060), Regne Unit (que puja per primer cop des del 2014 al tercer lloc amb 30.830), Alemanya (29.778) i els Estats Units (24.203). Pakistan, Israel, Marroc, Noruega, Luxemburg i República Dominicana també han augmentat molt el darrer any i, com a curiositat, hi ha gairebé 10.000 catalans que viuen a Andorra. I, en canvi, poc més de 600 ho fan a la Xina.