L'Ajuntament de Banyoles ha projectat la instal·lació de plaques solars i un sistema de climatització amb aerotèrmia a l'escola de la Draga. Les obres també preveuen la instal·lació de bateries que permetrien emmagatzemar l'energia que capten les plaques solars i utilitzar-la de forma eficient. A més, es preveu substituir els fluorescents del centre per llums led. Per tirar endavant el projecte, l'Ajuntament de Banyoles ha demanat una subvenció als fons europeus Next Generation. Les obres suposen una inversió de 509.794 euros que es pagarien íntegrament amb l'ajuda europea. Si els donen els diners, el consistori preveu fer bona part de les obres entre el juny i el juliol del 2023 i acabar-les a principis del 2024.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha recordat que la Draga és una «escola verda» que ja treballa amb el medi ambient al llarg de totes les etapes educatives. Ara es podria incloure aquesta font d'energia i el sistema de climatització per explicar als alumnes els beneficis de l'energia verda. L'alcalde ha destacat que han presentat el projecte a la línia 1 de rehabilitació d'edificis, on només es poden presentar projectes d'equipaments públics.