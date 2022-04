Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desplegat avui la segona part del cas Loki (la Policia Nacional també el coneix com a cas Canvi). El que va desmantellar uns trams de falsificació de carnets de conduir que ho aconseguien accedint a les bases de dades de la DGT. S'han detingut fins ara 14 persones. Aquestes farien de 'comercials' de la trama que estava liderada per un informàtic de Sant Feliu de Guíxols. Els detinguts s'han fet en punts de la província de Girona, Barcelona i les Balears: se n'han detingut cinc a la província de Girona (Salt, Girona, Olot i Figueres), tres a Palma de Mallorca i sis a la província de Barcelona (Vic, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat). Part d'aquests intermediaris ja eren coneguts a la policia perquè ja tenien antecedents per fets relacionats amb falsedat documental. Aquest dispositiu ja es dóna per tancat amb les 14 detencions

El maig passat es van detenir els dos líders: l'informàtic i l'encarregat de la logística, que vivia a Quart. Els dos líders van ingressar a presó: segons l'ACN l'informàtic encara hi és perquè no ha abonat la fiança mentre que l'encarregat en va sortir després de pagar-la. Els detinguts d'avui feien de comercials i mediadors: s'encarregaven de captar i dels cobraments i de tramitar els expedients. En l'operatiu hi participen agents de l'Àrea d'investigació criminal dels Mossos (AIC) de Girona i de la Policia Nacional de Girona però també efectius de Barcelona i Madrid. Està previst que els 14 detinguts passin a disposició judicial en les pròximes hores. Se'ls acusa de pertinença a grup criminal, falsificació de document públic i suborn.

D'aquesta trama hi hauria uns 3.000 beneficiats que estan repartits per tot Espanya. Alguns ja han estat citats pel jutge, d'altres hi aniran a declarar aviat i aquells que no ho facin, com va passar en la primera fase de la investigació es troben en cerca i, per tant, tenen un requeriment judicial pendent que hauran de complir en cas de ser identificats per exemple per la policia.