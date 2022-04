Energia solar per l’escola La Draga de Banyoles

El ple municipal de l’Ajuntament de Banyoles aprova avui la presentació d’un projecte d’eficiència energètica per la instal·lació d’un camp de plaques fotovoltaiques, una estació aerotèrmica i un sistema de bateries per emmagatzemar l’energia a l’escola La Draga així com un canvi en la il·luminació de l’escola per canviar els fluorescents per sistemes d’il·luminació amb leds. Aquesta inversió seria de 510.000 euros i es presentarà en el marc dels fons europeus Next Generation. Aquesta convocatòria només permet fer-ho en un sol equipament municipal i s’ha optat per aquest centre que, ja va néixer com escola verda i sensibilitzada amb el medi natural. En cas que s’aprovés es podria executar a mitjans del 2023.

Continuïtat per al projecte de l'escola Camins Per altre banda el ple aprovarà per unanimitat una moció, a petició de l’Ampa de l’escola Camins, per donar suport a la comunitat educativa per la continuïtat del projecte educatiu del centre que esta integrat a la ciutat. Aquesta escola va ser molt reivindicada en un moment que Banyoles vivia un augment demogràfic considerable i que en els darrers anys la corba demogràfica ha experimentat una tendència a la baixa. Des de l’ajuntament es vol posar en valor aquest model d’escola que permet mantenir les ràtios d’alumnes baixes al voltant de 20-22 alumnes per classe i que es complementen amb els altres projectes educatius de les altres escoles de la ciutat. L’Ampa demana que es trobi una continuïtat per l’escola Camins, que s’activi un debat participatiu, que es traslladi l’acord de territori al Departament d’Ensenyament i que continuïn les inversions municipals al centre educatiu.