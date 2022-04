La vocació per l’escriptura neix, inevitablement, de la passió per la lectura. I aquí, les escoles hi tenen un paper (i una responsabilitat) clau. Una iniciativa que treballa l'amor per la lectura és el projecte Llegir sense fronteres, impulsat pel Col·legi Maristes de Girona, que va començar a caminar l’any 2018. Amb els llibres com a protagonistes d’un «savoir faire» que neix a les aules però que traspassa els murs de l’activitat acadèmica convencional, la voluntat de la iniciativa és que els llibres estiguin «molt presents» en l’entorn dels alumnes de Primària del centre.

A les aules, els estudiants tenen al seu abast una biblioteca de capçalera, que va variant els títols durant el curs. «És molt personal, ens permet fer una mediació entre els alumnes i els llibres sense limitacions, ni de temàtica ni de temps», explica la mestra de l’escola, Natàlia Pujol. I és que, afirma, «la lectura està per sobre de tot». En paral·lel, als espais comuns de les instal·lacions s'han habilitat zones dedicades a la lectura amb un to més informal (amb gespa artificial i sofàs) perquè els alumnes tinguin «experiències plaents» amb la lectura que els permetin, a poc a poc, «anar construint el plaer per llegir». «El que ens interessa és ampliar i enriquir el seu univers lector amb pluralitat d'autors, il·lustradors, formats i temàtiques», detalla Pujol. L'experiència, explica, és molt positiva. «Han après a saber interpretar les il·lustracions, a buscar-hi un significat, ara la seva valoració va més enllà de si els ha agradat o no un llibre, ja en valoren la qualitat», celebra.