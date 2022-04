El sistema de vigilància epidemiològica (SIVIC) que va presentar el Departament de Salut per substituir l’antic pla contra la grip, l’anomenat PIDIRAC, ha començat a desplegar-se des de fa un parell de setmanes. Com a principal novetats, en comptes de fer seguiment dels casos de grip en èpoques de l’any concretes, especialment tardor i hivern, el sistema inclou les funcions de vigilància epidemiològica de la grip, de la covid-19 i altres virus respiratoris, que es farà tot l’any.

Aquesta nova xarxa reforçada permet analitzar les infeccions respiratòries agudes en temps real per poder constatar quin tipus de virus predomina més en cada moment. En aquest sentit, la vigilància es fa amb una mostra de centres sentinella repartits per tot el territori: 33 d’atenció primària, amb la inclusió d’anàlisis pediàtriques, i 10 hospitals, representatius del conjunt de la població.

Entre aquests CAPs n’hi ha quatre de la Regió Sanitària de Girona: Olot, Sarrià de Ter, Celrà de Ter i Peralada. Josep Lluís Nicolau, director de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) d’Olot, explica que «fins ara» el CAP ja formava part de l’antic sistema de vigilància de la grip i ja estan més avesats a aquesta manera de treballar. A part dels canvis en l’edat dels pacients, ja que en l’antic sistema només eren adults, i la periodicitat de les mostres, Nicolau afegeix que abans hi havia un sol metge encarregat d’extreure les mostres i ara ja ho poden fer tots.

Segons estableix el procediment, cada setmana recullen unes deu mostres, entre dilluns i dimarts, als primers pacients que presenten patologies respiratòries a través d’una prova PCR, i s’envien al laboratori. «Aquesta prova s’ha donat a conèixer amb el coronavirus però no només detecta aquest tipus de virus, sinó d’altres, s’ha fet servir sempre», especifica.

El nou seguiment va començar l’11 d’abril. En la primera setmana, es van recollir totes les deu mostres el mateix dilluns. En canvi, aquesta setmana passada es van recollir dimarts, tenint en compte que dilluns era festiu i hi va haver menys activitat assistencial. De moment, encara no tenen coneixement dels resultats. Cal tenir present que el sistema es monitoritza per tal de tenir una «radiografia» de l’estat epidemiològic de tot Catalunya. Nicolau considera que es tracta «d’un gran canvi perquè es tracta d’una PCR molt més completa que ens permetrà tenir més informació».

La nova xarxa té una representativitat poblacional augmentada, ja que es passa d’un 0,9% de població del model antic a un 9% de població, actualment.

La xarxa també permetrà fer un retorn dels resultats del laboratori als professionals i visualitzar els resultats a través d’una web amb accés a dades obertes, -operativa properament-, i que s’actualitzarà de forma setmanal durant tot l’any.

Retorn a la normalitat

Amb aquest canvi, es deixen de fer PCRs de forma sistemàtica a tots els pacients amb patologies respiratòries. «Ara només en fem a persones vulnerables i que tenen més de 60 anys o bé sota criteri clínic», especifica Nicolau.

De fet, la millora epidemiològica ha permès a la majoria de CAPs tornar a la normalitat d’abans de la pandèmia. «En el nostre cas, encara mantenim el doble circuit diferenciat, per a pacients amb patologies respiratòries i els altres, ja que ho hem passat molt malament durant tota la pandèmia, pel que fa al nombre de casos». Malgrat tot es mostra optimista i confia que aviat retornaran a la normalitat. A efectes pràctics, han recuperat les visites presencials, tot i que les telemàtiques es mantenen elevades.

També defensa l’actual programació «per motius», per tal d’agilitzar alguns tràmits, i finalment demana un augment de personal perquè «encara que no hi hagi tant de covid-19, la pressió assistencial continua sent molt elevada», conclou.