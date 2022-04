La manca d’aparcament públic que ha patit Sant Joan de les Abadesses durant els últims mesos per les obres d’ampliació de la zona de les Cinc Fonts i per la instal·lació del carril bici ha estat compensada amb l’habilitació de dues zones temporals d’estacionament que es van posar en funcionament coincidint el cap de setmana passat amb la celebració del Trial de Santigosa.

La Coromina del Bac, prop de l’Institut Escola Mestre Andreu, i el barri de l’Estació, a la zona de l’antiga empresa tèxtil la Cotolla, han estat senyalitzats com a aparcament amb la intenció de mantenir-los coincidint amb els mesos de primavera i estiu, guanyant més de tres-centes places per a vehicles. Malgrat la previsió, trobar lloc per deixar el cotxe a la vila va ser complicat durant els dies de Setmana Santa, sobretot per l’efervescència de visitants vinculats a l’esport del motor i la utilització de l’aparcament de Can Crehuet per fer-hi algunes proves.