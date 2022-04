El nou sistema de vigilància se sustenta en quatre grans pilars: el primer es desenvolupa a l’atenció primària, que recull aleatòriament mostres arreu de Catalunya; el segon pilar, als centres hospitalaris, se centra en les persones amb símptomes respiratoris greus; el tercer fa referència a la vigilància de les aigües residuals, «una eina amb capacitat d’alerta precoç»; i el quart pilar és l’anàlisi del conjunt de les dades, que sorgeixen tant d’aquest sistema de vigilància reforçada com també altres fonts que ja les recullen de forma sistemàtica, i que conformaran una xarxa d’intel·ligència epidemiològica.

En el cas de Girona, l’hospital sentinella és el Trueta, on es tracten entre 8 i 10 mostres a la setmana. A més, també hi participen laboratoris de tot Catalunya i, en el cas de la Regió Sanitària de Girona, hi ha el clínic territorial, ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià.

El SIVIC estableix un doble sistema de vigilància sentinella basat en una part sindròmica i una altra de microbiològica, tant a l’atenció primària com a l’hospitalària. Les dades es faran públiques; s’enviaran i s’integraran als registres estatal i europeu, i permetran avaluar l’impacte assistencial.

Catalunya va ser pionera a implantar un sistema de vigilància de la grip a la temporada 1988-89 i, posteriorment, va evolucionar cap al Pla d’informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya (PIDIRAC), que va iniciar el seu funcionament durant la temporada 1999-2000 i que ha seguit en marxa fins a dia d’avui.