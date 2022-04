El 65,6 per cent dels ciutadans vol que acabi el canvi d'hora, i el 70,9 per cent dels ciutadans prefereix l'horari d'estiu, segons lúltima Enquesta de Qüestions d'Actualitat del Centre de Recerques Sociològiques (CIS) del mes d'abril. Si depengués de tu, què faries?

Enquesta: Acabaries amb el canvi d'hora? Sí 52

No 1 Votar

L'horari d'hivern comença en la matinada de l'últim diumenge d'octubre, quan el rellotge se situa en el fus horari GMT+1, i acaba en la matinada de l'últim diumenge de març, quan el rellotge s'avança un fus i se situa en la franja GMT+2 per a donar principi a l'horari d'estiu.

El 22,2 per cent de la població prefereix que l'hora es continuï canviant dues vegades l'any mentre que al 10,4 per cent li resulta indiferent. No obstant això, en cas de poder triar, el 70,9 per cent dels espanyols es quedaria amb l'horari d'estiu, enfront del 16,5 per cent que prefereix el d'hivern i al 8,6 per cent als quals també els resulta indiferent un horari que un altre.

Per sexes, les dones són més proclius al fet que deixi de canviar-se l'hora, amb un 67,3 per cent que ho prefereix, enfront del 63,7 per cent en el cas dels homes.

A mesura que avança l'edat dels augmenta el percentatge de població que vol acabar amb aquesta pràctica. Si en la franja d'edat d'entre 18 i 24 anys l'opinió està molt igualada, amb un 45,3 per cent a favor de deixar de canviar l'hora i un 43,6 per cent que prefereix que les coses segueixin com estan, en la següent franja d'edat, que va de 25 a 34 anys, el percentatge favorable a acabar amb el compliment de la Directiva Europea que estableix aquesta obligació passa a un 59,2 per cent, i fins al 69 per cent en el cas dels qui tenen entre 35 i 44 anys.

La franja d'edat on la posició és més clara és la dels 45 als 54 anys en la qual el 69,4 per cent vol acabar amb el canvi d'hora enfront del 20 per cent que optaria perquè les coses segueixin com fins ara. En les següents franges, de 55 a 64 anys d'edat i de 65 anys d'ara endavant, aquest percentatge torna a baixar, fins al 68,7 per cent i el 67,9 per cent, respectivament.