El Col·legi Oficial de Metges de Girona ha creat l’Observatori del Campus de Salut Girona – Nou Trueta, un organisme independent, que, amb un ampli consens de la comunitat sanitària i del teixit empresarial i social gironí, farà un seguiment del projecte perquè el campus «sigui una realitat el més aviat possible o dins el termini establert». L’objectiu és unir esforços per donar transparència i objectivitat als avenços i entrebancs que puguin anar sorgint tenint en compte que es tracta d'un projecte «gran i complex» i així vèncer-los per continuar avançant cap a la nova infraestructura. L’observatori farà una avaluació periòdica i pública de l’estat del projecte cada sis mesos. Al capdavant de l’Observatori hi haurà els doctors Ramon Brugada, Marga Nadal, Antoni Codina i Wifred Ricart, els quals en formaran la comissió permanent i seran els encarregats d’obtenir la informació de seguiment necessària i de fer-la pública semestralment: quins avenços s’han fet, quins problemes han sorgit, si s’està en el punt previst i quins són els pròxims passos a seguir, entre d'altres.

No estem aquí per queixar-nos ni per enfrontar-nos a ningú Josep Vilaplana - President del Col·legi de Metges de Girona

L’Observatori compta amb l’adhesió de la Universitat de Girona, que comptarà amb noves facultats de Medicina i d’Infermeria al campus, la Cambra de Comerç de Girona, per l’enorme repercussió econòmica i social del projecte, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), per la imprescindible vessant de recerca del campus i el Col·legi Oficial d’Infermeria de Girona per les implicacions professionals que comporta del projecte en el col·lectiu. A més, l’observatori està obert a rebre el suport de totes aquelles institucions, entitats, empreses i/o persones particulars que hi vulguin col·laborar. De moment, el Col·legi de Metges de Girona ha informat directament al conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon, de la voluntat d’impulsar aquest Observatori, així com a la delegació de Salut a Girona, a la gerència de l’ICS/IAS i als Ajuntaments de Girona i Salt, entre altres actors involucrats en el projecte. Segons explica el president del Col·legi, Josep Vilaplana, la reacció ha sigut «bona», ja que «no estem aquí per queixar-nos ni per enfrontar-nos a ningú sinó que hi som per col·laborar i treballar junts perquè el campus de salut avanci i el projecte es mantingui dins els terminis», és per això que concreta «si es fa bé, ho direm, però si no es treballa bé, també ho comunicarem i pressionarem perquè el projecte no s'encalli».

Vilaplana ha explicat que «quan es va concretar la ubicació del nou campus ja vam suggerir la creació d’una oficina del projecte que estigués a sobre de cada fase perquè les accions fossin ràpides, coordinades i encertades per fer curt i eficient el temps, tenint en compte que és un projecte complex i llarg». «Doncs, aquesta mateixa idea és la que ens ha portat a crear l’Observatori del Campus de Salut Girona –Nou Trueta però obrint-lo a tota la comunitat sanitària i al teixit empresarial i social gironí perquè la clau és treballar units».

«No volem participar en batalles polítiques»

D'altra banda, Vilaplana considera que actualment el nou Campus de Salut està en una fase «fosca» per manca d'informació. A més, després dels primers problemes de disseny urbanístic, el president del Col·legi creu que en «sortiran més d'altres tipus, com ara de disseny arquitectònic, del pla funcional, per tant el més important és que la informació es doni de manera transparent, que serà una de les nostres funcions com a Observatori». A més, afegeix que l'any que ve hi ha eleccions municipals i hi ha aspectes vinculat al projecte que «encara es poden complicar més per motius partidistes».

D'aquesta manera, demana «seriositat» i que no es posin més «entrebancs». «Des de l'Observatori no volem participar en batalles polítiques sobre quina ha de ser la ubicació de l'hospital, el que cal és avançar i, per exemple, mentre se solucionen els problemes urbanístics es pot començar a dissenyar el pla funcional». Sobre aquest aspecte, Salut ja ha començat a convocar comissions per saber l'opinió dels sanitaris i personal implicat, sobre el disseny del projecte, però encara no s'han reunit. Finalment, Vilaplana destaca que seran exigents amb els terminis, per tal que es compleixin tan com estan establerts.

El campus és una gran oportunitat que no podem deixar perdre Marga Nadal - Directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi)

Per la seva banda, la directora de l'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi), Marga Nadal, ha destacat que «el campus és una gran oportunitat que no podem deixar perdre i la necessitat que sigui una realitat és una obvietat». També que «sense recerca no hi ha bona assistència, tot és un conjunt per fer una medicina millor per totes les comarques gironines». De fet, segons Nadal, la impressió és que el nou projecte està avançant «molt lentament» i per això s'han constituït com a comissió, per tal de demanar «explicacions» sobre els progressos. Nadal afegeix que «som conscients que una iniciativa d'aquestes característiques es pot trobar amb entrebancs però es tracta de trobar solucions i que no s'aturi». És per això que vol destacar el valor «constructiu» que s'aportarà des de l'Observatori i remarca que «no volem posar-nos amb cap picabaralla política, senzillament pensem que hi ha una oportunitat de futur i territori que no podem perdre», conclou.

Finalment, el cardiòleg Ramon Brugada s'ha mostrat més crític. «Fa temps que no tenim constància de novetats i tampoc se'ns ha consultat res, encara», lamenta. Entre les principals qüestions que ha plantejat destaca el dubte de si hi haurà prou espai per créixer i com serà el nou hospital. Brugada insisteix en el fet que el campus «ha de ser competitiu i per això necessita espai de creixement». Per tant, demana a Salut que pregunti als professionals implicats com ha de ser el disseny del futur campus i mostri més compromís d'inversió «més enllà» de Barcelona i l'àrea metropolitana.