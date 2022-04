Les comarques gironines, líders en ocupacions

Girona és, amb diferència, la província on les ocupacions d’habitatges tenen més afectació a tot Espanya. Segons dades del Ministeri de l’Interior, al llarg de 2020 (el darrer exercici amb dades completes), a les comarques gironines es van denunciar 883 ocupacions. Això suposa una taxa de 112 ocupacions per cada 100.000 habitants, molt per sobre les de Tarragona (91) i Barcelona (83), que la segueixen a la llista.

De fet, Catalunya es troba al capdavant de l’Estat en ocupacions d’habitatges. Les dades més recents, de gener a setembre del 2021, mostren que n’hi van haver 5.689. Aquesta comunitat lidera aquest fenomen, que va créixer un 18% a Espanya en nou mesos de 2021. Es van comptabilitzar 13.389 casos, segons l’última dada d’Interior.

La progressió indica que a Girona va tancar el 2021 amb un rècord històric d’ocupacions, ja que en tres trimestres en sumava 754, un 10% més que l’any anterior, motiu pel qual molt probablement tancarà l’exerci per sobre les 900.

L’any 2020 es van denunciar 883 ocupacions d’habitatge a Girona, el doble que cinc anys abans

El nombre d’ocupacions registrades a Catalunya representa el 42% de tot l’Estat. Aquesta dada a més quadruplica la de la Comunitat de Madrid (1.282 casos) i gairebé triplica la d’Andalusia (1.994 casos).

L’estadística oficial confirma la tendència a l’alça d’aquest fenomen l’últim any, coincidint amb les instruccions del setembre de l’any 2020 dictades des de la Fiscalia General de l’Estat i el Ministeri de l’Interior per fer front tant a les violacions de domicilis com a les usurpacions.

La sèrie històrica comença el 2015 i mostra que a Catalunya ja es comptabilitzaven 3.950 de les ocupacions totals d’Espanya (10.376). Això representa el 38% del total, quatre punts menys que el 2021. El 2020, darrer any amb xifres tancades, aquesta regió va registrar 6.647 casos, és a dir, va experimentar un increment del 68% en cinc anys. En el cas de les comarques gironines, les ocupacions denunciades s’han duplicat en el mateix període, passant de les 445 de 2015 a les 883 de 2020.

Catalunya experimenta un increment del 9,1% d’aquest tipus de conductes a l’acumulat del gener al setembre del 2021, si es compara amb el del 2020, un any marcat per les restriccions de moviments per la pandèmia de la Covid i que va tancar amb 14.792 fets coneguts per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat al conjunt d’Espanya. D’aquests, 6.647 casos es van concentrar a Catalunya, gairebé el 45% del total.