El servei de transport a demanda Clic.Cat de la Vall d’en Bas ha dut 3.628 passatgers des que es va posar en marxa fa nou mesos i s’estendrà als caps de setmana d’estiu com aprova pilot.

L’Ajuntament en fa un balanç positiu i remarquen que el sistema ha permès disminuir els quilòmetres per expedició a la meitat, optimitzant els recorreguts i obtenint així un estalvi del 50% amb relació a les emissions de CO2 d’un servei regular. Pel que fa als usuaris, des que es va posar en funcionament, la xifra mitjana ha estat de 20 passatgers al dia, tot i que el mes de març es va enfilar fins als 26. A més, destaca que el 80% dels usuaris fan les reserves a través de l’aplicació mòbil Nemi i el 20%, per telèfon.

Amb aquestes dades, l’Ajuntament de la Vall d’en Bas vol continuar millorant i «ajustant» el servei a les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, de la reunió que es va fer ahir, el consistori i la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya van acordar posar en marxa el servei durant els caps de setmana d’aquest estiu, com a prova pilot, per valorar la seva utilització i el seu establiment de manera definitiva.

Més de 200 línies a demanda

Aquest servei de transport a demanda va arribar a la Garrotxa el juliol de 2021 amb l’objectiu d’apostar per la sostenibilitat. La seva particularitat és que el recorregut del bus es determina en funció de les peticions dels usuaris: passa per les parades que s’hagin demanat amb reserva prèvia. Hi ha unes parades establertes a cada poble i uns horaris prefixats amb regularitat que es faran des de Sant Esteve d’en Bas i des de la parada d’autobusos d’Olot.

A Catalunya hi ha 236 línies arreu de Catalunya que donen cobertura a 750 nuclis de població.