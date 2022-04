Els transportistes i empresaris vinculats al comerç, l’hostaleria i la restauració de les comarques gironines han plantejat als ajuntaments homogeneïtzar les ordenances de mobilitat per facilitar el transport de mercaderies. Consideren que es milloraria l’eficàcia dels transports si tots els municipis tinguessin els mateixos horaris de distribució, les mateixes limitacions de pesos i dimensions i una regulació unificada sobre el funcionament de les càrregues i descàrregues. Aquestes propostes es va presentar ahir als ajuntaments arran d’un estudi de diagnosi a la demarcació. Aquest document planteja crear franges horàries de distribució en funció dels productes per reduir la congestió.

Un estudi elaborat per la patronal gironina i amb la col·laboració de la Diputació de Girona ha fet una diagnosi sobre la distribució de mercaderies a la demarcació. Per fer-lo, s’han analitzat 25 municipis gironins. Es tracta de les capitals de comarca i d’altres zones, sobretot turístiques, que registren problemes en la càrrega i descàrrega de productes per a comerços, restauració i hostaleria.

Aquesta diagnosi planteja algunes solucions que ahir al matí es van posar sobre la taula conjuntament entre empresaris i ajuntaments. Els empresaris van plantejar al consistori la necessitat d’homogeneïtzar les ordenances de mobilitat. Segons els transportistes, això permetria unificar criteris com ara les restriccions horàries de circulació i càrrega i descàrrega de la mercaderia o les limitacions de pes. El vicepresident de la FOEG i responsable de l’associació de transportistes gironins, Eduard Ayach, afirma que «hi ha poblacions de característiques similars» que tenen restriccions de pes diferents i això fa que es redueixi l’eficàcia en la distribució de mercaderies.

Els empresaris plantegen que amb aquesta homogeneïtzació de criteris es permetria «reduir la congestió» de vehicles de transport. Una altra mesura que que comparteixen els empresaris és la creació de franges horàries per al repartiment en funció dels productes. Ayach apunta que això permetria «detectar més bé l’intrusisme» de vehicles que aparquen en zones de càrrega i descàrrega però que no l’utilitzen amb aquesta finalitat. Per altra banda, el document també posa de manifest la necessitat de marcar unes dimensions mínimes per cada plaça de càrrega i descàrrega que garanteixi que s’hi puguin aparcar certs vehicles.