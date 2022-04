El Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona ha donat el tret de sortida a INNOBICS-SAHS, un nou projecte europeu per millorar el diagnòstic i tractament de l’apnea obstructiva del son als centres d’atenció primària, un trastorn infradiagnosticat que s’estima que afecta a una de cada quatre persones de 30 a 70 anys. El projecte té una durada de 3 anys i és fruit d’una idea inicial de l’equip de pneumologia dels hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, a més de molts anys de recerca i pràctica clínica “puntera” en aquesta malaltia a l’hospital gironí i a diversos centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de la Regió Sanitària de Girona.

L’estudi té un pressupost de 3,1 milions d’euros i compta amb la participació de set entitats d’arreu d’Espanya i Portugal. El procés de selecció per aconseguir el finançament del projecte va ser altament competitiu, ja que s’hi van presentar 164 projectes europeus i només 13 van ser adjudicats.

La iniciativa s’ha presentat aquest matí al CAP Alfons Moré de Salt. En aquest moment, ja hi ha quatre àrees bàsiques de salut (ABS) que estan fent el diagnòstic amb aquesta metodologia: Salt, Sarrià de Ter, Celrà i el Dr. Joan Vilaplana de Girona. A partir del mes de maig se n'incorporaran d'altres de forma progressiva fins a finals d'any per tal de completar-ne catorze.

La síndrome de l'apnea del son és una malaltia molt prevalent que, principalment, afecta homes d'entre 30 i 60 anys i augmenta amb l'edat i l'índex de massa corporal. Segons els investigadors, actualment només es diagnostiquen el 10% dels casos a les unitats hospitalàries especialitzades a Espanya, que solen tenir llistes d'espera superiors a un any. L'objectiu del projecte és millorar "en un 300%" el diagnòstic de la malaltia. Tal com exposa el doctor Anton Obrador, el pneumòleg coordinador de la iniciativa, "volem actuar més ràpid, reduir les llistes d'espera i facilitar als pacients que siguin diagnosticats i tractats al seu CAP de referència". És per això que es crearà la Unitat Virtual situada a la Unitat del Son de l'hospital i així es potenciarà la relació amb l'atenció primària, que es dotarà amb més recursos humans i tècnics.

Procediment des del CAP

Els passos a seguir són els següents. En primer lloc, desenvoluparan un breu qüestionari (de no més d’un minut) perquè els professionals mèdics o d’infermeria de l’atenció primària el puguin passar als pacients amb sospita d’apnea del son. Un primer cribratge que en el cas de sortir positiu serà derivat a una nova figura professional al CAP: la infermera del son.

Quan el pacient arribi a la consulta de la infermera del son del CAP, se li facilitarà un dispositiu electromèdic (polígraf del son) que haurà d’utilitzar durant una nit a casa per monitorar el seu son i constants vitals. Un dispositiu que, fins ara, només es dispensava des de les unitats hospitalàries del son.

Per poder dur a terme el projecte, s’entrenaran més de 60 professionals d’infermeria i es crearan dues unitats virtuals del son, una a Girona i una a Lisboa, en les quals s’abocaran totes les dades obtingudes al dispositiu perquè els professionals interactuïn i puguin fer virtualment el diagnòstic i proposar el tractament.

Finalment, en el cas que els pacients no responguin bé al tractament, es derivarien a la Unitat del Son de l'hospital, per tal de provar vies alternatives. "Inclús hi ha possibilitat d'intervenció quirúrgica", exposa Obrador.

"M'aixecava cansada i m'adormia a tot arreu; no sabia què em passava"

Maria Bramon, de 54 anys, és una de les pacients que es visita al seu CAP de referència de Salt. Bramon, que és fumadora, explica que "fa temps que em notava que m'aixecava cansada al matí i durant el dia m'adormia a qualsevol lloc". A més, a la nit notava que e"m despertava com si deixés de respirar". És per això que va decidir anar amb el seu metge de família i li van fer un qüestionari. "Amb les preguntes que em van fer ja em van dir que hauria de participar a l'estudi i és molt probable que doni positiu". De moment, haurà de dormir amb el dipositiu que li han assignat i s'està "mentalitzant" que s'hi haurà d'anar acostumant.