Les subvencions de la Generalitat adreçades a la millora de la mobilitat a les comarques de muntanya i l’Aran, que inclouen la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès, comptaran enguany amb una dotació de nou milions d’euros, més del triple dels 2,8 de fa un any. Aquestes van encaminades en quatre eixos, dos dels quals s’incorporen per primer cop. Així, una d’elles té a veure amb el manteniment de la xarxa de senders, per la qual s’hi ha previst 600.000 euros, i una altra és un ajut extraordinari de 2 milions que permetrà dotar als consells comarcals d’equip tècnic i maquinària per netejar camins. Mentre, es manté la línia de millora de la xarxa de camins que, amb una dotació de 6 milions, i la de neteja de vies municipals, amb 350.000 euros.