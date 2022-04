Els accidents de trànsit provocats per animals pugen un 41% en un any a Girona

Els accidents per irrupció d’animals van a l’alça. El senglar és el principal causant d’aquests sinistres però també n’hi ha que causats per daines o cabirols. Les comarques gironines van registrar un 41% més de casos l’any passat i un total de 1.173, segons les dades dels Mossos d’Esquadra facilitades pel conseller d’Interior en una resposta parlamentària al grup parlamentari del PSC-Units.

Aquests gairebé 2.000 accidents s’allunyen molt ja dels 832 detectats l’any anterior a la província. Sovint aquests accidents de trànsit són molt aparatosos ja que els vehicles pateixen forts danys si hi ha impacte. Aquests sinistres, que també s’anomenen cinegètics sortosament no solen causar ferits de gravetat.

L’increment de casos d’aquestes característiques, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) aquesta setmana en el seu apunt d’InfoTrànsit, està relacionat especialment amb un augment de la densitat de senglars i també del cabirol en algunes zones de Catalunya. Trànsit a més alerta que aquests accidents augmentaran de «manera preocupant» els propers anys.

L’Alt Empordà, en primer lloc

La comarca amb més sinistralitat d’aquest tipus és precisament una de gironina: l’Alt Empordà. Aquí durant el 2021 s’hi van produir 377 accidents de trànsit provocats per fauna salvatge. En aquesta àrea de la província a més, es va registrar un increment del prop del 53% dels casos respecte al 2020 (247).

Per darrere de la comarca empordanesa hi ha la Noguera, amb 315 casos. La tercera àrea de Catalunya amb més sinistres cinegètics és també gironina: la Selva. Aquí durant el 2021 s’hi van produir 275 accidents per irrupció d’animals. En canvi, el Ripollès, amb 33 accidents d’aquestes característiques, és la comarca gironina amb la xifra més baixa.

Gairebé el 30% a Catalunya

En total durant el 2021 a Catalunya es va arribar als 5.032 accidents d’aquesta tipologia. Gairebé un 30% més que l’any anterior. El creixement d’aquest tipus de sinistralitat a Girona és superior al català -que el 2020 va tancar amb 3.883 casos-.

Les xifres de l’Alt Empordà, la Selva i la Noguera -les àrees amb més sinistralitat cinegètica- disten força de la resta de Catalunya. Al Top 10 encara hi ha el Bages (250), l’Anoia (216), Vallès Oriental (210) i el Segrià (201). La resta de comarques gironines que també tenen unes xifres més elevades són el Baix Empordà (176) i el Gironès (166).

Amb aquestes dades s’observa com la província representa un 25% de la sinistralitat d’aquest tipus a tot Catalunya i per tant, són un territori amb alta incidència. A la província hi ha hagut al llarg dels anys algun accident mortal arran de la irrupció d’un animal, però la majoria sortosament s’han saldat sense ferits o amb algun de caràcter lleu.

Detecció per infrarojos

El Servei Català de Trànsit vol implementar un nou sistema d’avís als conductors que detecta el moviment d’animals i activa senyals lluminosos per evitar els accidents i que, si n’hi ha, sigui com més lleu millor.

Aquest sistema, com va informar el Director del SCT durant el balanç d’acccidents del 2021 a Girona, ja s’ha provat en alguns llocs fora de Catalunya i té una eficàcia del 90% en la reducció de l’accidentalitat. És un sistema que funciona amb la detecció per infrarojos que s’activa només quan detecta la presència d’un animal de sobre l’asfalt, moment en què emet una alerta a uns panells de senyalització lumínica intermitent situats a prop de les zones de pas d’animals.

Quan l’animal irromp a la calçada, els panells indiquen al conductor que cal reduir la velocitat. El Servei Català de Trànsit vol col·locar aquest sistema en zones de pas habitual de fauna i en vies on s’hagi detectat una alta sinistralitat cinegètica.