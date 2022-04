Els metges d'atenció primària catalans reconeixen que hi ha hagut un increment de casos covid als centres les darreres setmanes. Amb tot, des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) assenyalen que «està lluny» encara del que va significar la sisena onada. La presidenta del comitè científic de CAMFIC a Girona, Sílvia Torrent, explica que «la pressió assistencial no ha deixat mai de ser-hi, però sí que es nota que pugen els casos». Per això, els metges aconsellen que es continuï portant la mascareta en espais interiors. Tot plegat en el 28è Congrés de Medicina Familiar i Comunitària que es fa a Girona i on s'han reclamat més professionals, millor tecnologia i estabilitzar els llocs de feina.

Està previst que per l'Auditori de Girona hi passin més de 750 metges de l'atenció primària d'arreu de Catalunya aquests dies. El 28è Congrés de Medicina Familiar i Comunitària serà el lloc on els professionals podran «retrobar-se de nou». El president del congrés, Enric Estés, assenyala la importància de recuperar una «certa normalitat». Això sí, tots els actes que es faran a les diferents sales seran amb mascareta. I és que l'organització així ho recomana i els inscrits segueixen la proposta.

I és que els professionals de l'atenció primària reconeixen que els casos per covid s'estan incrementant les darreres setmanes, coincidint també amb la fi de les restriccions i, en particular, de l'ús de la mascareta en interiors. «Nosaltres proposem a tothom que se la posi, perquè és veritat que cada vegada hi ha més casos als centres», assenyala la presidenta del comitè científic de CAMFIC, Sílvia Torrent. Tot i aquest augment de positius que s'acosten a la primària per ser atesos, Torrent deixa clar que està «lluny» del que va ser la sisena onada i que no s'ha notat especialment en els hospitals. «Esperem que continuï així», remarca.

Més professionals i tecnologia

Des de CAMFIC demanen que es doti el sistema de més professionals i agraeixen la postura que ha pres, de moment, el Departament de Salut apostant per incentivar l'arribada de metges de família a Catalunya. En aquest sentit, la membre de CAMFIC Irene Veganzones explica que això farà també que es quedin a Catalunya un cop hagin acabat la residència. «Hem de fer forta l'atenció primària i que vinguin aquí pels incentius econòmics, si després es queden per nosaltres perfecte. Ens cal una estabilització dels llocs de treball». Ha remarcat la metgessa. Veganzones també ha reclamat millores tecnològiques en els Centres d'Atenció Primària (CAP). Una de les propostes que tenen els professionals és la introducció de les ecografies. «Tothom sap que els metges de família ens estem avançant molt amb l'ecografia i s'ha format a milers de professionals per tenir més possibilitats de fer diagnòstic a la consulta», ha concretat.

Un reconeixement

El president del congrés, Enric Estés, ha volgut reivindicar la feina feta pels professionals de l'atenció primària, especialment durant el temps de pandèmia. Estés reconeix que les notícies s'han centrat en els hospitals i en alguns moments s'han vist «desvinculats». «Hem fet els filtratges inicials i érem els que derivàvem els pacients. Som una part molt important del sistema», ha recalcat.

En total, al congrés hi haurà dotze taules de debat, divuit tallers pràctics i nou xerrades, on es discutirà sobre temes més recents com la COVID persistent i com fer seguiment i tractar a aquests pacients, o la salut mental dels professionals. També hi haurà espai per a temes més enllà de la pandèmia com la incorporació de la intel·ligència artificial a les consultes per anar cap a una medicina personalitzada, l'abordatge de la sexualitat des de les consultes o el dol perinatal.