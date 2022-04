El Consell Esportiu del Pla de l’Estany va presentar ahir un nou circuit tretze caminades per la comarca, «Fem drecera». La iniciativa s’iniciarà el pròxim diumenge 8 de maig a Esponellà i es faran sortides fins al novembre. L’objectiu és descobrir la comarca i incentivar l’activitat física. Les caminades es faran per deu municipis i tindran dos nivells de dificultat, un per caminadors més experimentats i l’altre que serà apte per totes les edats. En el primer cas seran sis jornades de caminades llargues i amb desnivell, amb itineraris d’entre 9 i 14 quilòmetres, mentre que en el segon cas se’n faran set de més curtes i de baixa dificultat i amb poc desnivell. Els recorreguts seran d’entre 4,5 i 7 quilòmetres. Només dues de les sortides, del 8 de juliol i del 10 de setembre, seran nocturnes. Les persones que completin fins a un màxim de cinc caminades que es proposen als dos circuits rebran el Premi Formiga.