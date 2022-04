Anna Cara estudia el tercer curs d’Enginyeria Industrial a la Universitat de Girona i, de moment, té ben poca idea sobre a què s’acabarà dedicant professionalment. «Vaig escollir Enginyeria Industrial pensant més en el que m’agradava estudiar, que no pas en el que podria treballar en un futur», reconeix després de, acompanyada d’una seva amiga que compagina industrials amb Administració i Direcció d’Empreses en un doble grau, sortir de l’estand de Nestlé. «Ens ha agradat molt el que ens han explicat», diuen les dues mentre, igual que els centenars d’estudiants que es van passar ahir pel Fòrum Industrial, marxaven a preguntar que els hi poden oferir per al seu futur a altres empreses com Comexi, Hipra, Noel, Frit Ravich, CodiTramuntana, Simon... Més d’una vintena de firmes que, sumades a grups de recerca i a diferents associacions professionals, van convertir la vint-i-tresena edició del Fòrum Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona en el més concorregut de la història amb més de seixanta estands. «El Fòrum és una gran finestra d’oportunitat per a estudiants, per a empreses i també per al territori», va definir la directora de la Politècnica Maria Àngels Pèlach, en uns parlaments institucionals que van precedir al que realment importava: els contactes directes entre els estudiants de l’escola que dirigeix i el teixit empresarial gironí.

El compromís de la Politècnica, i de la mateixa UdG en el seu conjunt, com recordava, al costat de Pèlach, el rector Quim Salvi, «és formar bé els alumnes». Per així col·laborar a fer que Girona sigui un territori potent en innovació en el seu teixit industrial. La Politècnica forma «bons enginyers» i les empreses, com deia obertament la responsable de selecció de personal de Noel Pamela Solari, «hem vingut aquí a buscar talent». «Sovint en el Fòrum Industrial hem lligat més pràctiques o hem fet més contactes amb futurs treballadors que en altres fires de més lluny en què també som presents», assenyala Gemma Fontrodona, responsable de recursos humans de Roberlo. Dues visions de dues importants empreses gironines, habituals al Fòrum Industrial, que, segons el director tècnic del Patronat de l’Escola Politècnica Gerard Lechuga, eren compartides per la resta en l’any del retorn de la cita al format professional. «Tothom està encantat, les empreses em diuen que estan fent més entrevistes que mai; i, entre els estudiants, també s’està veient molt interès en les diferents reunions d’orientació laboral», apuntava Lechuga, que va recordar que, en vint-i-tres edicions, el Fòrum Industrial no havia superat mai els seixanta estands.

Estudiants molt ben valorats

«Tenim molts treballadors que han estudiat a la UdG, també en altres universitats és clar, però molts d’aquí a Girona d’on surten molt ben formats», detallava Sandra Pérez, Talent Recruiter d’Hipra, des del punt d’atenció de la multinacional farmacèutica d’Amer, que, amb l’impuls mediàtic que ha comportat les seves investigacions sobre la vacuna de la Covid-19, despertava interès dels estudiants que van anar passant al llarg del dia per l’edifici P2 de l’Escola Politècnica Superior.

«Als estudiants que ens venem els hi expliquem els nombrosos perfils professionals que tenim a Hipra que són molt diversos, no només de l’àmbit concret biomèdic sinó també en recerca, producció i molts àmbits diferents com, per exemple, el de la informàtica», detallava Pérez apuntant a la recerca constant de talent que es fa des d’Hipra. Una recerca que, en certa manera, es fa competint amb altres empreses, com pot ser Noel. «Estem dins d’un territori, com és la Garrotxa, amb molt potencial industrial i on les empreses necessitem incorporar talent; i nosaltres estem aquí per captar-lo», argumentava Pamela Solari, responsable de selecció i recursos humans de la reconeguda firma del sector alimentari, que també deixava clar que «els enginyers de la universitat de Girona surten molt ben formats». Als joves estudiants que s’acostaven a l’estand de Noel, Solari els hi detallava el programa de formació que ofereix l’empresa als seus treballadors perquè «puguin anar fent una carrera i consolidar-se creixent professionalment» dins d’una empresa on «sempre es continua aprenent i formant-se».

Les empreses busquen «talent» on sigui, a Girona i a fora, però, Gemma Fontrodona, responsable de recursos humans de Roberlo, explicava ahir que «en aquest Fòrum Industrial sempre solem tancar més pràctiques que en altres fires de més lluny on també anem». Aquest model de les pràctiques, com a via d’entrada a l’empresa, també és una de les opcions que, tradicionalment, moltes firmes han posat sobre la taula en les diferents edicions del fòrum.

Jornades d’Orientació Laboral

El contacte directe entre empreses i estudiants és el gran punt fort del Fòrum Industrial, però, a banda de les trobades més directes que es fan amb els joves acostant-se als estands informatius de cada empresa, els organitzadors també van preveure unes Jornades d’Orientació Laboral». Amb quatre àmbits diferents -Agroalimentària, Industrial, Edificació i Informàtica - diferents empreses van fer presentacions on explicaven els diferents programes de promoció que tenen i, al mateix temps, recomanaven als alumnes «aptituds i actituds per fer front de la millora manera possible al món professional».

En aquestes jornades hi van participar empreses com Sistemes Icon, Frit Ravich, Accenture, Transgourmet Iberica, Concentrol, Aetech, Noel, Tavil, Comexi, Nestlé, Roberlo, Escubedo, Costa Brava, Sant Dalmai, La Selva, Nexus Geographics, Simon, PGI Engineering, BricoCeràmic, Prefabricats Planas, Alumilux, Arcadi Pla, Marlex, Eurofirms, Selvafil i els despatxos Marc Tudela i Oya Arquitectura. «Al Fòrum Industrial hi venen tant estudiants de primer curs com de tercer o quart; en un cas més per veure la relació entre els seus estudis i el món laboral i en l’altre ja més per centrats en possibles sortides professionals, establir contactes, fer entrevistes, parlar de possibles pràctiques», explicava ahir Arnau Cabarrocas, president de l’Associació d’Estudiants d’Industrials que, des de fa molts anys, organitzen el fòrum amb els mecenatges de la mateixa Politècnica i del seu patronat, que, cada any, dedica més de 300.000 euros a fomentar la relació entre empresa i universitat en el territori gironí.