Els 14 detinguts de la trama de falsificació de carnets de conduir han quedat en llibertat amb càrrecs.

Les detencions es van fer a diversos punts de Girona i l'Estat: cinc a la província de Girona (Salt, Girona, Olot i Figueres), tres a Palma de Mallorca i sis a la província de Barcelona (Vic, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat).

Aquestes persones feien de comercials i mediadors: s'encarregaven de captar i dels cobraments i de tramitar els expedients.

Ahir van passar a disposició judicial i segons fonts consultades, tots han quedat lliures i a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. Se'ls investiga per falsificació de document públic i suborn. Part d'aquests intermediaris ja eren coneguts a la policia perquè ja tenien antecedents per fets relacionats amb falsedat documental. Tots els detinguts a Catalunya, segons el TSJC, es van acollir al seu dret a no declarar en seu judicial.

L'operatiu dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional es va realitzar en el marc la segona part del cas Loki i per la Policia Nacional és el cas Canvi. Aquesta operació policial va aconseguir desmantellar uns trams de falsificació de carnets de conduir que ho aconseguien accedint a les bases de dades de la DGT.

El maig de l'any passat es van detenir els dos líders: l'informàtic i l'encarregat de la logística, que vivia a Quart. Els dos líders van ingressar a presó: segons l'ACN l'informàtic encara hi és perquè no ha abonat la fiança mentre que l'encarregat en va sortir després de pagar-la.

D'aquesta trama hi hauria uns 3.000 beneficiats que estan repartits per tot Espanya. Alguns ja han estat citats pel jutge i els que no ho facin, com va passar en la primera fase de la investigació es troben en cerca i, per tant, tenen un requeriment judicial pendent.