L’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines ha acompanyat en la constitució de 37 noves empreses i entitats de l’economia social i solidària des de la seva creació, a finals de 2016. Per altra banda, entre 2016 i 2021 s’han creat 15 noves empreses d’aquest tipus a la demarcació de Girona a través dels Projectes Singulars finançats des del Programa d’Economia Social de la Generalitat. Tot plegat ha generat 486 nous llocs de treball (327 a través dels projectes acompanyats per l’Ateneu Cooperatiu i 159 dels Projectes Singulars). En els cinc anys de vida de l’Ateneu, 13.591 persones han participat de les activitats que ha organitzat.

Són dades facilitades en la presentació del balanç dels cinc primers anys del Programa d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat a l’Ateneu Popular Coma Cros de Salt. A la presentació hi va participar Josep Vidal, director general d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat; Carles Martínez, de la Fundació Gentis, entitat promotora de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines, i Ariadna Pomar, de la cooperativa Arran de terra, entitat participant en el Projecte Singular Distribució Agroecològica.

Josep Vidal va posar en relleu que «com més creix l’economia social i solidària en un territori, l’economia és més plural i diversa i amb més capacitat de resiliència». Va destacar que en el context postCovid, l’economia social i solidària és un eix central del Govern, «sobretot després de comprovar com ha estat capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania». També, però, després de l’èxit dels cinc primers anys del Programa d’Economia Social, amb la creació de més d’un miler d’empreses que han generat més de 4.500 llocs de treball. D’aquí que ara es reforci l’aposta amb un programa a tres anys vist als catorze ateneus cooperatius del país, que ha de permetre treballar en el foment del cooperativisme en sectors estratègics de l’economia on no s’hi era tan present, com el turisme o la indústria.