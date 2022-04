El projecte transfronterer de recerca ThinkGut, que ha estudiat el paper de la microbiota intestinal als trastorns neurocognitius associats a l’edat avançada i l’obesitat, ha finalitzar. Aquest projecte transfronterer ha permès obtenir avenços en el territori transfronterer en el disseny d’eines diagnosticoterapèutiques personalitzades basades en microbioma enfocades a prevenir, diagnosticar i tractar trastorns neurocognitius associats a l’envelliment i l’obesitat. Gràcies al projecte, també s’han format especialistes en la interrelació que hi ha entre la microbiota i la cognició. Aquests són dos dels principals resultats del projecte, liderat per l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IDIBGI) i que ha comptat amb la participació dels socis francesos Institut National de Santé Et de la Recherche Mèdicale (INSRERM) i la PIME Enterosys SAS.

La prevalença de trastorns neurodegeneratius es troba entre les amenaces actuals més importants per a l’envelliment a la Unió Europea. Se sap que l’obesitat té efectes sobre la neurocognició i composició de la microbiota intestinal. A més, la microbiota és també un element important i poc reconegut en la disfunció neurocognitiva a l’edat avançada. «ThinkGut ens ha permès una col·laboració més intensiva i sinergies estratègiques entre centres de recerca-empreses del territori transfronterer i els resultats del projecte ens ajudaran a construir eines per a la prevenció, el diagnòstic i el tractament dels trastorns neurocognitius associats a l’edat avançada i l’obesitat» afirma el coordinador del projecte, el doctor José Manuel Fernández-Real, cap del grup de Nutrició, Eumetabolisme i Salut de l’IDIBGI i investigador del CIBEROBN Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (Institut de Salut Carlos III).