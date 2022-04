La manca de metges de família és una realitat a tot Catalunya que perdura des de fa temps i que la pandèmia ha evidenciat. A més, aquest dèficit no es produeix de la mateixa manera a tot el territori, sinó que hi ha zones on s’accentua encara més. Aquest és el cas de les àrees rurals, segons va alertar ahir la vocal de Girona de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Irene Veganzones, durant el primer congrés de la societat que es fa de forma presencial després de la pandèmia i que enguany, precisament, té lloc a Girona.

«És important reforçar l’atenció primària perquè és qui sosté el sistema i, de fet, Salut ja hi està apostant amb algunes polítiques com ara incentivar nous residents perquè triïn aquesta especialitat», explica Veganzones. La metgessa es refereix a la línia d’incentius que recentment ha anunciat Salut cap als residents de primer any que aquest any escolliran l’especialitat. Els MIR que triïn medicina familiar i comunitària a zones de fora de Barcelona i l’àrea metropolitana cobraran 9.000 euros anuals fins que acabin la residència. D’altra banda, Veganzones recorda que hi ha professionals jubilats i estudiants que encara són necessaris en alguns ambulatoris.

Tota aquesta elevada pressió assistencial ha passat factura als sanitaris i encara perdura malgrat la millora de la covid-19. «Encara ens estem recuperant d’aquest període en què ho hem passat molt malament i necessitarem un temps per superar-ho», concreta.

D’altra banda, el president del Comitè Organitzador i metge de família a Banyoles, Enric Estévez, va recordar que l’augment de personal també ha d’anar de la mà d’una millora pressupostària per part de Salut. «És important tornar a sentir-nos referents en la sanitat pública» i va concretar que «els mitjans han posat molt el focus a l’atenció hospitalària i en alguns moments l’atenció primària ha quedat molt desvinculada i som una part molt important del sistema sanitari».

«Retrobada» a Girona

Després d’haver passat una de les «èpoques més difícils de la sanitat», metges de família d’arreu de Catalunya es tornen a reunir aquests dies a Girona per posar a sobre la taula debats científics i problemes de la professió. Es tracta d’un espai de «tornar a carregar piles, tornar a veure’ns, compartir i explicar-nos cara a cara les nostres vivències durant la pandèmia» explica Silvia Torrent, metgessa de família a EAP Girona-2, Can Gibert del Pla i presidenta del comitè científic.

El congrés es va inaugurar ahir a la tarda per part del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i fins dissabte al mató hi haurà un total de dotze taules de debat, divuit tallers pràctics i nou xerrades. Els temes tractats seran la covid persistent i com fer seguiment i tractar a aquests pacients, o la salut mental dels professionals: posant dades a l’afectació emocional i mental dels metges de família, o les ecografies pulmonars que tant han ajudat en el diagnòstic de la covid-19.

Però també hi haurà espai per a temes més enllà de la pandèmia com ara la incorporació de la intel·ligència artificial a les consultes per anar cap a una medicina personalitzada, l’abordatge de la sexualitat des de les consultes o el dol perinatal, entre altres aspectes

Com a gran novetat, el congrés farà xerrades i activitats obertes a la població general com ara mites en l’alimentació a càrrec del nutricionista Julio Basulto, una caminada popular per la Devesa de Girona o la conferència de cloenda a càrrec del xef del Celler de Can Roca, Joan Roca, tots aquests actes es faran demà al matí.

«Hem batut rècords d’inscripció i això posa en valor les ganes que tenim de retrobar-nos», explica Torrent. La majoria de participants són metges adjunts tot i que també hi ha un 40% de residents. «L’interès per formar-nos i actualitzar-nos és evident i, aquesta vegada, ho podem fer d’una manera àgil i presencial», conclou.