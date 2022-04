La Policia Local de Castell-Platja d’Aro ha detingut cinc furters en un sol dia. Un d’ells per robar en un supermercat i els altres quatre, en grup, per emportar-se roba i perfums de botigues de la població costanera. Tots els fets són del dimarts 26. El primer és del matí quan una patrulla de la Policia Local estava fent patrullatge preventiu en aparcaments de supermercats es va trobar amb un vehicle que els era familiar perquè el porten furters. Els agents ho van confirmar i mentre estaven a la zona fent espera, van veure com un home s’apropava i que semblava que duia alguna cosa sota la roba. Van aturar-lo i van comprovar que duia sis ampolles de whisky. A banda al vehicle també li van intervenir eines, com ara tenalles, per treure alarmes. La mateixa tarda, una altra patrulla es va trobar amb un cotxe aparcat i conegut per la policia. Una patrulla de paisà es va esperar a la zona i va veure com arribaven quatre homes i deixaven unes coses al maleter. Els individus es van canviar de roba i després, els van fer un seguiment i van veure que entraven a una perfumeria. En sortir els van aturar, els van trobar perfums sostrets i també, al vehicle, diversos objectes -sobretot roba- robats en comerços de la vila.

Tots els detinguts són de nacionalitat romanesa. Entre els quatre de l’últim fet, que són de Girona, n’hi ha dos que acumulen més de 50 antecedents i un tercer, també comptava amb requeriments judicials.