El grup Vitaldent ha atès 3.977 pacients a la província de Girona que van quedar-se amb tractaments a mitges per culpa de la fallida de les clíniques de baix cost Dentix. El terrabastall, que va tenir lloc durant el primer any de la pandèmia, va deixar milers de clients penjats a tot Catalunya. Només a la clínica de Girona, van passar-hi més de 14.000 persones.

Les comarques gironines ja no compten amb cap clínica Dentix: el grup accionista majoritari de Vitaldent, Advent Internacional, va adquirir 78 clíniques Dentix a tot Espanya, però cap a Girona. Segons les dades facilitades pel grup, des que es va dur a terme l’adquisició, Vitaldent ja s’ha fet càrrec de continuar els tractaments de 25.000 pacients a Catalunya.

A la demarcació gironina el grup compta amb quatre clíniques, de les quals dues es troben a Girona i la resta a Figueres i Blanes. Aquestes dues clíniques han assumit 1.161 i 845 afectats cadascuna. La de Figueres n’ha atès 785 i Blanes 1.186.

Els clients de Dentix podien fer front al pagament dels tractaments de diverses maneres, i és per això que cada cas és diferent: una part important dels afectats va finançar els seus tractaments amb alguna de les cinc principals entitats de finançament, que són BBVA, Cetelem, Abanca Servicios Financieros, Pepper Money i Sabadell Consumer Finance.

Segons expliquen des de l’empresa, han assumit tant aquest primer gruix de pacients com els que van pagar en efectiu a les clíniques que s’han integrat al nou grup. Pel que fa als pacients que van pagar en efectiu en clíniques que no han format part d’Advent, han tingut accés a una «oferta especial» per acabar el tractament. Vitaldent compta amb 65 clíniques arreu de Catalunya i més de 360 al conjunt d’Espanya.

En última instància, la clínica recorda que els afectats han tingut l’opció de sol·licitar la devolució de l’import a Dentoestetic.

En tot cas, les associacions d’afectats assenyalen que els pacients que han demanat que Dentix els torni els diners per tractaments no realitzats no saben encara si cobraran ni tampoc quan, perquè el grup encara està immers en el concurs de creditors des del 5 d‘octubre de 2020. Tot plegat per fer front a un deute acumulat de més de 250 milions d’euros.

Per ara sembla que encara va per llarg, però els afectats consultats per aquest diari que han optat per reclamar el deute no tenen esperances de recuperar els diners invertits en els tractaments.