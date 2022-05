Alfons Martinell, «professor honorari» de la universitat colombiana UTB

El banyolí Alfons Martinell Sempere serà distingit el proper dilluns 9 de maig amb el títol de «professor d’honor» a la Universitat Tecnológica de Bolívar (UTB) per la seva extensa carrera professional com a investigador i professor d’innovació en cultura i desenvolupament. Aquest títol ja li va ser donat el 2000 per la Universitat de Girona, universitat on va iniciar-se al món de la docència i la recerca amb un Doctorat en Pedagogia i essent-ne professor emèrit des del 1992, fins que va acabar dirigint la Càtedra UNESCO de Polítiques i Gestió Cultural i Cooperació de la mateixa universitat.

Nascut a Banyoles el 1948, Martinell es va llicenciar en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona i, des d’aleshores, ha dedicat la seva vida professional a la recerca d’una nova manera de fer cooperació internacional, a part d’elaborar una extensa metodologia per la formació de gestors culturals. De fet, del 2009 al 2015 va ser el director del Màster interuniversitari entre la Universitat de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) de Gestió Cultural, així com també va ser el director general de Relacions Culturals i Científiques del Ministeri d’Afers Exteriors de l’Estat entre el 2004 i el 2008. També va ocupar el càrrec de vicerector de Formació Continuada a la Universitat de Girona i director general de la fundació privada UdG: Innovació i Formació entre el1999 i el 2002. Actualment coordina la Comunidad de Conocimiento en Cultura y Desarrollo Sostenible de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, posició que va començar a ocupar l’any 2019. La seva col·laboració amb la Universitat Tecnológica de Bolívar ha estat recorrent en les darreres dècades, fet que «ha generat grans avenços acadèmics i de projecció institucional», tal com apunten fonts de la mateixa UTB, que també afegeixen que «ha complert amb les qualitats necessàries per ser un Professor Honorari de la Universitat Tecnológica de Bolívar, degut a la destacada trajectòria del docent».De fet, va ser director acadèmic dels Campus euro-americans de Cooperació Cultural, organitzats conjuntament per l’Organització d’Estats Iberoamericans i la Fundació Interarts que es van celebrar l’any 2000 a Barcelona, Cartagena d’Índies (2002), Sevilla (2003) i Buenos Aires (2009).