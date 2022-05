La Fundació TRESC reclama, amb motiu del Dia del Treball, «un pas ferm» en el reconeixement «real i efectiu» del dret al treball de les persones amb discapacitat i problemes de salut mental.

Així ho van reflectir al llarg de la jornada Defensem el dret al treball, que va comptar amb la participació de sindicats, usuaris i professionals de l’entitat. La membre de l’equip directiu de la Fundació TRESC, Montserrat Cardona, va assenyalar que, amb l’apropament amb els sindicats, volen «donar a conèixer entre les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental la tasca que realitzen i els recursos de què disposen». Durant aquest mes d’abril, un total de 64 persones van assistir a les càpsules formatives i van participar activament en els espais de reflexió i debat juntament amb els sindicats. Els actes van comptar amb la col·laboració de les representants Magda Gifré de la Intersindical, Gemma Martínez d’UGT i Marga Cuéllar de CCOO. Segons l’entitat, la jornada va servir per a «incorporar la veu de les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental en la defensa dels seus drets» i, alhora, «facilitar espais de col·laboració entre aquestes persones, la tasca de l’entitat i els sindicats».

D’aquesta manera, i per tercer any consecutiu, la Fundació TRESC commemora el dia 1 de maig reivindicant el dret al treball d’aquests dos col·lectius. La inclusió en el mercat laboral, defensen, «és un dret reconegut en l’article 27 Treball i Ocupació de la Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat (2006)». En l’article, especifiquen, «es reconeix el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida a través d’un treball lliurement escollit o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat».

No obstant, Cardona va denunciar que «gairebé quinze anys després de la ratificació per part de l’Estat espanyol de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, el col·lectiu segueix patint situacions de desavantatge per accedir al mercat de treball ordinari, agreujant les situacions d’exclusió i desigualtat».