Una xifra rècord de gairebé 7.000 persones es van examinar ahir per a obtenir el certificat oficial del C2 de català. Es tracta de la xifra més alta de peticions mai registrada en aquest nivell.

L’augment d’inscrits és d’un 192,38%, i s’atribueix als canvis anunciats pel Departament d’Educació, que obligarà a acreditar el C2 als docents a partir de l’any 2024. Enguany, un total de 6.909 persones s’han apuntat a les proves, lluny de les 2.362 de l’any passat. Per a atendre aquest increment d’inscripcions, el Departament de Cultura va haver de redimensionar l’organització i la logística dels exàmens per a acollir tota la demanda i va augmentar en 500.000 euros el pressupost dedicat a les proves. Per la seva banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística també va atendre la demanda amb una oferta extraordinària al mes d’abril de 32 cursos en línia.

La Secretaria de Política Lingüística també va formar 100 nous examinadors i va augmentar els espais on es podien fer els exàmens del nivell C2 a Catalunya. La ciutat de Girona va ser ahir una de les seus de les proves, a banda de Barcelona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú.

En el conjunt de proves que organitza la Secretaria de Política Lingüística (A2, B1, B2, C1 i C2), s’ha passat dels 6.510 inscrits registrats l’any 2021 als 10.316 d’aquest 2022, amb un increment global del 58,46%.

Proves d’accés a la universitat

Un total de 2.951 persones d’arreu de Catalunya es van examinar ahir de la fase general de les proves d’accés a la universitat (PAU) dirigides a majors de 25 i 45 anys. El Campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG) va acollir les proves, que també es van celebrar a Barcelona, Bellaterra, Lleida i Tarragona. No obstant, hi van participar 366 estudiants menys que l’any passat.

En les proves per a majors de 25 anys, a les quals es poden presentar les persones que no tenen cap altra via d’accés a la universitat, s’hi van matricular 2.340 persones (2.710 el 2021). Pel que fa als majors de 45 anys, s’hi van inscriure 611 persones (607 el 2021). Aquesta via d’accés a la universitat és per als ciutadans que volen iniciar estudis universitaris i no tenen cap titulació acadèmica per a accedir a la universitat per altres vies ni poden acreditar experiència laboral o professional.

D’aquí a una setmana, concretament el 7 de maig, tindran lloc els exàmens corresponents a la fase específica, que només hauran de realitzar els candidats majors de 25 anys. Els resultats de les proves es publicaran el proper 24 de maig.