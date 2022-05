Serinyà recupera aquest diumenge la jornada de recollida de residus que s’emmarca dins la iniciativa europea Clean Up The Med, una de les campanyes mediambiental més importants internacionalment que se celebra cada any al llarg del mes de maig i que va néixer amb l’objectiu de netejar espais naturals locals. Sota el lema «Cuidar l’entorn és cosa de tots», s’anima als habitants de Serinyà a participar-hi per tal de recollir el màxim de deixalles del terme municipal. L’activitat es desenvolupa a la llera del riu Serinyadell i diversos camins i espais de Serinyà. Tots els residus recollits s’exposaran durant la Festa del Roser que se celebrarà el proper cap de setmana del 6 al 8 de maig per tal de conscienciar de la quantitat de deixalles que hi ha abocades a l’entorn dels nuclis urbans.

El mateix dissabte 7 de maig la vila de Salt també celebrarà el Clean Up a l’entorn de les deveses i el Pla dels Socs.