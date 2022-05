L'Hospital de Campdevànol, el centre de referència al Ripollès, ha suspès les visites de familiars a la planta 2 per un brot de covid-19. Actualment, hi ha onze pacients i un treballador que han donat positiu i la mesura s'allargarà durant una setmana. En aquesta planta hi ha malalts amb diferents patologies, com ara fractures de fèmur o problemes digestius i respiratoris. «Amb la prohibició, volem que la infecció quedi controlada; si la gent continua venint, el més segur és que pugui afectar altres malalts que ara mateix no estan infectats», explica a l'ACN el director-gerent del centre, Joan Grané. A mitjans de setmana faran un nou test a tots els ingressats a la planta i als treballadors per comprovar si el brot ja va a la baixa.

«La situació epidemiològica al Ripollès és molt dolenta; la gent va sense mascareta i s'ha relaxat, per això la gent s'infecta», afirma Grané. El directiu del centre hospitalari subratlla la importància que la població respecti les mesures de prevenció en espais tancats perquè el virus encara circula. Creu que aquest rebrot està pujant a tot Catalunya. Ara la població està vacunada i les repercussions clíniques són menors, però el virus encara hi és. «Hem d'insistir que la gent faci bondat», remarca, especialment en llocs concorreguts. El desembre del 2020 aquest centre hospitalari va patir un brot de covid-19 amb una trentena de pacients i també professionals sanitaris positius. Per revertir la situació, es van deixar d'acceptar ingressos de pacients amb altres malalties, que van ser derivats a l'hospital d'Olot i a altres centres de referència. El 4 de gener, un mes després de l'inici del brot, el centre va aixecar la mesura.