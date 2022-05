Girona és la cinquena província on es donen més permisos a refugiats ucraïnesos

Les xifres parlen per sí soles, Girona és la cinquena província de l’Estat on s’han emès més proteccions temporals a ucraïnesos si es té en compte la ràtio per cada 10.000 habitants. Aquesta se situa en 25,74 resolucions per aquest nombre de població. Més de 2.000 persones d’aquest país, la majoria refugiades, han obtingut aquest permís d’urgència, en poc més d’un mes i mig -11 de març al 25 d’abril- a la província. A l’oficina on s’emet la documentació, situada a Girona ciutat, es fan gairebé cada dia 100 gestions d’aquest tipus. Això gràcies, apunten des de la Policia Nacional, a la bona organització i entesa amb la Generalitat i Creu Roja.

Les 2.025 proteccions internacionals que s’han tramitat fins aquesta data només són la punta de l’iceberg de la feina que desenvolupa la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de Girona. I és que ja tenen cites donades fins al 13 de juny i aquesta xifra sumarà ràpidament més certificats. Fins aquest dia tenen donades 1.450 cites que es faran durant el torn de matí. A les tardes també es fa el tràmit i solen ser hores que donen a grups, per tant, la xifra el mes de juny de ben segur que ja superarà les 3.500 resolucions emeses. El dimecres el nombre de proteccions internacionals ja superava les 2.112.

Aquest document anomenat protecció temporal s’ha activat per primer cop a la Unió Europea per l’arribada de refugiats procedents de la invasió russa a Ucraïna. Aquest certificat un cop validat permet a aquestes persones que puguin tenir permís de residència i de treball per un any i prorrogable a dos de forma automàtica. L’extensió a un tercer any dependrà de l’evolució del conflicte. A més, en virtut del que estableix la DGT, els desplaçats que l’obtenen poden utilitzar legalment els permisos de conduir a Espanya almenys durant un any.

Alacant, al capdavant

De moment ja hi ha més de 2.000 persones que han fet aquest tràmit que situa Girona en la cinquena província amb més resolucions per cada 10.000 habitants. Per davant de la província de Girona hi ha quatre províncies amb més incidència: Alacant amb una ràtio de 49,1 resolucions emeses per aquest nombre de població; Màlaga (35,8); Lleida (33,03) i Osca (29,1). A l’altre extrem de la taula hi ha València, que compta amb una incidència molt més baixa, aquí la ràtio és de 0,011 resolucions per cada 10.000 habitacions. A tot Espanya fins al 25 d’abril ja s’havien fet 74.988 resolucions.

De moment, la Policia Nacional treballa sense data de finalització d’aquest tràmit ja que és el conflicte el qui ho marca. La previsió és que arribin uns 15.000 refugiats a la província de Girona arran d’aquest conflicte bèl·lic. Això suposa que la Policia Nacional de Girona tingui prop del 80% de tota la plantilla de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres dedicada a aquesta tasca. Aquest tràmit es fa des de l’antiga subdelegació del govern, on fa uns anys s’havien expedit els DNI i passaports. Un espai que fins al dia 15 de març tenia uns usos ben diferents.

La gran quantitat de refugiats que arribaven els primers dies ara s’ha estancat, asseguren fonts del cos policial, però l’activitat es manté a nivells molts alts. Per aquest motiu asseguren que és important la coordinació amb les institucions i entitats. També han començat a notar que hi ha algunes famílies que havien demanat cita que no s’hi presenten. Això s’apunta que seria perquè algunes han decidit tornar al seu país ja sigui perquè la zona d’on són el conflicte ha baixat d’intensitat o bé, perquè decideixen marxar cap a països més pròxims a la frontera, com Polònia.

La targeta

Aquells ucraïnesos que ja han obtingut la protecció temporal ja poden demanar la targeta física. Per aconseguir-la han de demanar una cita prèvia i aquesta es pot obtenir en qualsevol de les comissaries de la Policia Nacional que hi ha repartides per la província.