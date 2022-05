Un nou incendi al mas de la caseta d’en Jordana va obligar a actuar als Bombers de la Generalitat, divendres passat al vespre. Pels volts de les vuit de la tarda dues dotacions van acudir-hi per apagar el paller d’aquesta casa de titularitat municipal, que durant els últims mesos ja ha patit uns altres tres accions similars. El foc no va tenir una gran repercussió perquè la palla estava molla pels episodis de pluja de la darrera setmana, però el fum va causar alarma entre els veïns del barri d’Ordina. Alguns habitants de masos propers que afirmen estar “inquiets” ja han demanat a l’Ajuntament de Ripoll que prengui mesures perquè no segueixin havent-hi incidències a un paratge popular que mentre va estar habitat fins al 2018 no havia estat escenari de polèmiques.

La Policia Local va identificar fa setmanes a un veí de Ripoll que presumptament és l’autora dels incendis, però a qui no s’ha atrapat mai en el moment de causar-los. Durant els últims mesos ha estat vist per l’entorn d’en Jordana, on segons fonts municipals es creu que ha trobat refugi puntual.

La intenció de l’Ajuntament és aterrar els coberts que hi ha al voltant de la casa, i deixar-hi només el mas. Aquesta mateixa setmana es reforçarà el tancament de la porta d’entrada “després que hagi estat rebentada amb una perpalina i algú hi hagi accedit a l’interior”, afirma l’alcalde Jordi Munell. L’estat de la casa no és habitable i l’interior està apuntalat per perill d’enfonsament, raó per la qual en va haver de marxar la família Romans Gumí, que hi residia des de 1933.