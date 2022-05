Es detecten tres nous casos diaris de violència entre els estudiants

Des de la seva posada en marxa l’abril de 2021, la unitat de suport a l’alumnat en situació de violència (USAV) ha atès 843 casos en el conjunt de Catalunya, xifra que representa una mitjana de dos casos diaris. D’aquests, 550 es van produir l’any 2021 i 293 han tingut lloc durant el primer trimestre del 2022 (l’equivalent a tres casos diaris).

Del còmput global, el 36% dels casos detectats han estat per assetjament entre l’alumnat, seguit de maltractament infantil i adolescent (27%), violència masclista (24%), violència exercida cap a un mateix o cap als altres derivada d’un trastorn mental (8%) o racisme (1%). Pel que fa als àmbits on es perpetua la violència, més de la meitat de casos es produeixen en l’àmbit escolar (59%), seguit del familiar (33%). I és que l’abast de la unitat de suport va més enllà dels centres educatius i plasma també les situacions que estigui o hagi patit l’alumnat, tant dins les parets del centre com fora.

Del total de casos atesos per la USAV, el Departament d’Educació detalla que un 20,5% s’han denunciat als Mossos d’Esquadra i/o a la Fiscalia, mentre que un 24% també s’han comunicat a la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). Dels 843 casos registrats durant el primer any de vida del servei de suport, un 43,9% s’han resolt, un 55% estan en seguiment i un 1%, en fase inicial.

En paral·lel, el passat mes de juny el Departament d’Educació va posar en marxa UsApps, una eina -a l’abast de l’alumnat i de la comunitat educativa- per a denunciar situacions de violència als centres educatius. Dels casos rebuts a través de l’aplicatiu, un 92% van ser comunicats per la família o l’entorn, i el 8% restant va ser comunicat per la pròpia víctima. A més, el Departament d’Educació també ha dut a terme formacions per als equips directius, inspecció educativa, orientadors, membres dels claustres, alumnat i famílies, en qüestions com la violència masclista, els protocols de violències, o la violència sexual, amb un total de 10.680 persones formades.

A banda d’atendre les situacions de violència que pateix l’alumnat, la USAV també vol donar resposta a les demandes d’informació i orientació en matèria de violència i maltractament a menors i, alhora, ofereix assessorament i acompanyament als centres educatius per a l’activació de protocols. La iniciativa s’emmarca en el «Pla Les Escoles Lliures de Violències (LELV)», un programa impulsat pel Departament d’Educació que vol identificar i actuar sobre les violències ocultes als centres educatius.