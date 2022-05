Olot té 164 immobles ocupats segons dades dels cossos policials i en 54 casos hi ha inquilins amb conductes incíviques. Precisament el fenomen de les ocupacions de persones incíviques és un dels que més preocupa al municipi, conjuntament amb la delinqüència multireincident. Els dos temes han ocupat bona part de la reunió en la Junta de Seguretat Local que s'ha fet aquest dimarts al matí amb la presència de les autoritats i representants de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. En aquesta trobada s'ha fet un balanç de l'activitat delinqüencial dels primers quatre mesos de l'any, que compta amb 45 delictes per cada 1.000 habitants. Es tracta d'una mitjana inferior a la catalana, amb 64 delictes.

La pressió policial i bona part dels esforços dels cossos de seguretat a Olot es concentren en reduir les ocupacions amb conductes incíviques. Així ho han assegurat els representants dels cossos de seguretat en la Junta de Seguretat Local que s'ha fet aquest dimarts al matí a l'Ajuntament d'Olot. En els primers mesos d'aquest 2022 s'han registrat 162 actuacions relacionades amb les ocupacions. A més, s'han aixecat tres actes per defraudació d'electricitat i aigua i deu atestats per ocupacions d'immobles.

Les dades apunten que a dia d'avui hi ha 164 habitatges ocupats al municipi. En 54 d'ells hi ha inquilins que tenen conductes incíviques, que és el fenomen que més preocupa als cossos de seguretat, conjuntament amb la delinqüència multireincident. Els diferents cossos policials han apuntat que durant el 2021 es van produir 89 delictes i més de la meitat van ser provocats per nou persones reincidents. Set d'ells ja han ingressat a presó.

Malgrat tot, els agents han reclamat canvis en la Llei d'enjudiciament criminal per tal de penalitzar la reincidència als delinqüents i també endurir el codi penal per posar més pressió i sancions als furtadors i lladres.

Menys delictes i més conductors beguts

Tot i així, el nombre de delictes que han presentat els Mossos d'Esquadra demostren una disminució de delictes a la ciutat i també a la comarca de la Garrotxa. Durant els primers mesos del 2022 la Policia Local d'Olot ha fet 588 serveis i l'estadística remarca que a Olot es produeixen 45 delictes per cada 1.000 habitants, una xifra inferior a la mitjana catalana on es produeixen 64 casos per cada 1.000 habitants.

Pel que fa a la sinistralitat viària, entre el gener i l'abril d'aquest any s'han fet 176 controls de trànsit i s'han produït 79 accidents. La majoria d'ells son col·lisions o xocs lleus i fregaments. Per altra banda, en la primera meitat del 2022 s'han detectat més conductors que circulen sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'increment és del 44,44% respecte el mateix període de l'any passat.

La Junta de Seguretat Local d’Olot també ha posat el focus en altres projectes engegats a la ciutat durant aquests mesos com la incorporació de la nova unitat canina que ha permès col·laborar en diverses inspeccions de locals, controls de trànsit, vigilàncies en actes públics i la detecció de substàncies estupefaents en controls de seguretat ciutadana, l’increment d’una quinzena d’efectius dels Mossos d’Esquadra a la comarca o la implementació de l’aplicació de seguretat ciutadana M7 Citizen Security Olot.

A més de l’alcalde d’Olot, Pep Berga, la Junta de Seguretat Local d’Olot ha comptat amb l’assistència del director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona, Jordi Martinoy, el Subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, la regidora de Seguretat d’Olot, Mariona Camps, i dels responsables de la Policia Municipal d’Olot, dels Mossos d’Esquadra a Olot i la Garrotxa; la Policia Nacional i la Guardia Civil