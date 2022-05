Els Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben a la setena edició amb el clar objectiu de potenciar el guiatge professional. A part del guia i dels camins històrics per on es desenvolupa l'activitat, Pere Porta, director de l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, ha dit que també és important posar el valor tots elements característics del territori com el patrimoni natural, cultura o la gastronomia. L'edició del 2022 compta amb festivals a les 11 comarques dels Pirineus, amb un total de 12 esdeveniments, de maig a octubre. La durada dels esdeveniments és d'entre dos i set dies. La novetat d'enguany és un sorteig entre les persones que participin en més d'un festival. Les comarques que participen en Els Festivals de senderisme són aquelles que integren la marca turística Pirineus (les comarques considerades de muntanya més l'Alt Empordà).

Per ordre cronològic, els esdeveniments programats són el Festival Camina el Berguedà (14-15 de maig), Lo Festival de Senderisme de la Conca Dellà (20-22 de maig), el Garrotxa Volcanic Walking (3-6 de juny), el Cerdanya Happy Walking (9-12 de juny), el Festival Camina Pirineus Alt Urgell (17-19 de juny), el Festival de Senderisme Vall Fosca-Pirineus (7-10 de juliol), el Val d'Aran Walking & Summit Festival (25-31 de juliol), el Festival de Senderisme del Solsonès (17-18 de setembre), l'Alt Empordà Sea Walking (23-25 de setembre), el Ripollès Discovery Walking (30 de setembre-2 d'octubre), el Vall de Boí Trek Festival (8-9 d'octubre) i el Senderi-Festival de Senderisme de Sort, la Vall d'Àssua i el Batlliu (21-23 d'octubre).

El director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, Jesús Fierro, ha destacat el paper dels guies professionals. Els Festivals de senderisme «encaixen perfectament amb l'impuls que des de la Vicepresidència es vol donar a la mobilitat lenta», ha explicat, per afegir que «aviat es dotarà les comarques de muntanya d'una consignació pressupostària per al manteniment de la xarxa de senders».

Passaport dels Festivals de Senderisme

La principal novetat d'enguany serà el passaport dels festivals, que pretén animar els visitants a assistir a més d'un esdeveniment. Per això, es farà un sorteig d'un GPS, una motxilla tècnica i uns bastons telescòpics entre les persones que participin en més d'un festival. Per demostrar-ho, hauran d'enganxar l'adhesiu de cada festival en un passaport, que serà el tríptic informatiu. Com més adhesius s'enganxin, més oportunitats de guanyar algun dels tres premis.

Descoberta del patrimoni pirinenc

Amb una durada d'entre dos i set dies, els festivals ofereixen rutes guiades a uns preus inferiors als habituals a càrrec de guies locals i també activitats complementàries per a la descoberta del patrimoni cultural, natural i gastronòmic de les valls pirinenques. A diferència de les fires turístiques, que se solen celebrar en un recinte o pavelló, els festivals estan descentralitzats i són itinerants. Així, les activitats es reparteixen pels diversos indrets del territori que acull cada festival, incloent-hi espais naturals d'alt valor, com ara 6 parcs naturals i l'únic parc nacional de Catalunya (Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici).

Aquests esdeveniments s'inspiren en els walking festivals dels països centreeuropeus, on estan molt consolidats. Els festivals combinen itineraris per a famílies i gent gran que transcorren per camins senzills, amb propostes per als més avesats a recórrer llargues distàncies. A més de les rutes a peu, les activitats programades permeten conèixer la cultura local: tastets gastronòmics, visites a museus, concerts, rutes culturals o activitats de nit complementen les caminades. Així mateix, permeten valorar i donar a conèixer la feina dels guies locals.

Set edicions de Festivals del Senderisme

A la primera edició dels festivals, celebrada l'any 2016, quatre territoris pirinencs van organitzar aquests esdeveniments, en què van participar un total de 600 persones. El nombre de visitants ha anat en augment fins al màxim de 2.317 que es va assolir el 2019, quan es van oferir 11 festivals. Des de llavors, i tot i la pandèmia, la xifra de participants anuals se situa al voltant de les 2.000 persones. «Aquesta setena edició dels Festivals pretén superar el 70% d'ocupació de les activitats guiades i els 2.000 visitants aconseguits l'any anterior», ha anunciat Porta.

Un producte amb marca territorial

L'IDAPA, a través de la Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran, és l'organisme públic, que coordina els festivals pirinencs, procurant que els esdeveniments compleixin uns criteris comuns definits amb els parcs naturals del territori.