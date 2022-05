De San Francisco a Girona. La cimera anual del Basque Culinary Center (BCC) tornarà a ser presencial del 19 al 21 de juny a Girona després de dues edicions telemàtiques per la crisi sanitària. Després de voltar per diverses capitals importants de tot el món, i de celebrar la darrera edició presencial a San Francisco, a Girona es reuniran uns dos-cents professionals de tot el món. La cita la va presentar ahir el president del Consell Internacional del BCC, Joan Roca, que exercirà d'amfitrió. Roca, acompanyat pel director del BCC, Joxe Mari Aizega, va explicar que la cimera exerceix de «plataforma de diàleg» dels professionals del sector, que troben en ella «una excusa» per retrobar-se anualment.

Després de la reunió del Consell Internacional, en la que es decidirà el guanyador del premi mundial del BCC, la trobada amb més de dos-cents participants tindrà lloc al restaurant Mas Marroch. Les jornades contemplen també temps perquè els inscrits contactin amb Girona i el seu entorn gastronòmic proper, com el Pirineu o la Costa Brava i es generin connexions que ambdues parts puguin aprofitar. Joxe Mari Aizega va assenyalar que se citaran a Girona «els cuiners més influents del món» com ara el peruà Gastón Acurio, l'italià Massimo Bottura o l'argentí Mauro Colagreco. Bons auguris turístics El director de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, que va assistir a la presentació, va indicar que «l’enogastronomia serà l’eix» de la seva estratègia en aquest àmbit. Amb relació a la temporada turística d’aquest any, va indicar que «es preveu un any excel·lent», perquè s’ha fet promoció a molts països diferents, «cosa positiva quan el món està tan trasbalsat». Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va reiterar la importància que la cimera se celebri en aquesta província -«demostra que la gent no s’ha rendit»- i es va mostrar esperançat que aquest serà un bon any turístic «si no s’estronca res».